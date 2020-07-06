Холдинг Воррена Баффета Berkshire Hathaway вперше з початку пандемії коронавірусу вклав гроші в активи великої американської енергетичної компанії Dominion Energy.

До цього часу легендарний інвестор-мільярдер не витрачав кошти на активи підприємств, тому на ринку поширювалися чутки про те, що Баффет втратив дар ухвалювати вигідні угоди в кризу, пише Forbes.

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Що відомо угоду Berkshire із Dominion Energy

Згідно з пресрелізом Dominion Energy, газові активи компанії обійшлися Berkshire Hathaway у 9,7 мільярда доларів з урахуванням боргу, розмір якого становить 5,7 мільярдів доларів.

За даними CNBC і Bloomberg, це найбільша угода холдингу як після початку пандемії і масштабного обвалу фондових ринків через коронавірус, так і з 2016 року.

У Bloomberg зазначили, що Berkshire обрала доволі вигідний момент для купівлі активів Dominion Energy. Так, у червні цього року ф’ючерси на природний газ у США знизились до мінімуму за останні 25 років і поки не змогли відновитися до початку так званої “коронакризи”.

(Не)активність Berkshire під час пандемії

Воррен Баффет, який зробив із Berkshire Hathaway конгломерат із ринковою вартістю в 434 мільярда доларів, продемонстрував власні сильні інвестиційні навички. Мільярдер відомий умінням ухвалювати складні угоди на ринках з високою волатильністю.

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Однак цього року, коли пандемія призвела до масштабного краху фондових ринків, Баффет не лише не здійснював інвестиційних угод, але й продав акції найбільших американських авіакомпаній. Він заявив, що інвестиції в авіаперевізників були помилкою.

Водночас, сама Berkshire Hathaway накопичила рекордні запаси коштів: станом на травень 2020 року їхня загальна сума становить 137 мільярдів доларів.

Через те, що Воррен Баффет не скористався ситуацією з обвалом на фондових ринках, коли акції низки компаній коштували дуже дешево, інші експерти ринку почали говорити, що інвестор втратив свій дар ухвалювати вигідні угоди в кризу. Інвестор, своєю чергою, під час зборів акціонерів пояснив свою неактивність тим, що він просто не бачить привабливих інвестиційних можливостей на ринку.

За словами професора фінансів школи бізнесу при Університеті Меріленду Девіда Кесса, те, що Berkshire Hathaway придбала активи Dominion Energy є знаком, що Воррен Баффет готовий і далі інвестувати в компанії попри пандемію.