Статки Джеффа Безоса рекордно зросли: разом із гендиректором Amazon багатіє і його ексдружина
Глобальна економіка може бути нестабільною і хиткою, однак це ніяк не впливає на статки Джеффа Безоса, засновника й генерального директора американського гіганта електронної комерції Amazon.
Зокрема, статки Безоса зросли до 172 мільярдів доларів, що є новим рекордом для найбагатшої людини у світі, згідно з рейтингом Bloomberg Billionaire Index, пише CNN.
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Багатіє не тільки Безос, але і його ексдружина
Цього тижня заробіток Безоса перевершив усі попередні розмірі його грошових накопичень, якими володів мільярдер ще до розлучення з колишньою дружиною Маккензі.
Цікаво, що статки самої Маккензі Безос теж досягли рекордної позначки: її накопичення становлять 57 мільярдів доларів, що робить колишню дружину Джеффа Безоса 12-ю найбагатшою людиною у світі. Таким чином, статки Маккензі зросли від початку 2020 року і до сьогодні на 54%, або майже на 20 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg.
Щодо Джеффа Безоса, то значна частина його багатства пов’язана з компанією Amazon. Йому належить близько 57 мільйонів акцій гіганта електронної комерції, або 12% підприємства. Запас акцій Amazon у власності Безоса від початку цього року збільшився на 56%.
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Amazon в період пандемії
- Amazon виграла від введення карантину внаслідок пандемії коронавірусу. Кількість онлайн-замовлень зросла, тому що низка магазинів була зачинена.
- Водночас, компанія Джеффа Безоса зіткнулася з критикою щодо безпеки співробітників та оплати їхньої праці. Однак на цьому тижні представники Amazon заявили, що виділили понад 500 мільйонів доларів спеціально на премії працівникам.
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