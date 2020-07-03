Глобальна економіка може бути нестабільною і хиткою, однак це ніяк не впливає на статки Джеффа Безоса, засновника й генерального директора американського гіганта електронної комерції Amazon.

Зокрема, статки Безоса зросли до 172 мільярдів доларів, що є новим рекордом для найбагатшої людини у світі, згідно з рейтингом Bloomberg Billionaire Index, пише CNN.

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Багатіє не тільки Безос, але і його ексдружина

Цього тижня заробіток Безоса перевершив усі попередні розмірі його грошових накопичень, якими володів мільярдер ще до розлучення з колишньою дружиною Маккензі.

Нагадаємо, минулого року пара розлучилася після 25 років шлюбу. У результаті Маккензі Безос отримала 25% акцій Amazon, що становить приблизно 4% частки в компанії.

Цікаво, що статки самої Маккензі Безос теж досягли рекордної позначки: її накопичення становлять 57 мільярдів доларів, що робить колишню дружину Джеффа Безоса 12-ю найбагатшою людиною у світі. Таким чином, статки Маккензі зросли від початку 2020 року і до сьогодні на 54%, або майже на 20 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg.

Щодо Джеффа Безоса, то значна частина його багатства пов’язана з компанією Amazon. Йому належить близько 57 мільйонів акцій гіганта електронної комерції, або 12% підприємства. Запас акцій Amazon у власності Безоса від початку цього року збільшився на 56%.

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Amazon в період пандемії