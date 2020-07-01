Кількість мільярдерів у світі та загальний обсяг їхніх статків у 2019 році досягли рекордних показників у порівнянні з 2018 роком, коли ці показники, навпаки, опустилися.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із покликанням на дані аналітичної компанії Wealth-X, яка представила так званий "Перепис мільярдерів".

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Число мільярдерів та їхні статки: останні дані

У 2019 році у світі нараховувалося 2825 мільярдерів . Це на 221 (8,5%) більше, ніж у 2018 році.

. Це на 221 (8,5%) більше, ніж у 2018 році. Загальний обсяг статків мільярдерів збільшився на 10,3% у розрахунку на рік і досягнув 9,4 трильйона доларів .

. У 2018 році кількість мільярдерів у світі знизилося на 5,4%, а загальна сума їхніх статків опустилася на 7%, про що свідчать дані Wealth-X.

Чому зросла кількість мільярдерів у світі? Зростання числа найбагатших людей світу, попри зниження темпів росту економіки, складну геополітичну ситуацію (туту варто згадати торгову війну між США і Китаєм, Brexit), відбулося завдяки позитивній динаміці фінансових ринків.

Кількість мільярдерів за регіонами

У 2019 році в Північні Америці нараховувалося 834 мільярдери, що на 11,2% більше, ніж роком раніше. Загальний розмір їхніх статків становив 3,5 трильйона доларів – на 13,8% більше, ніж у 2018 році.

Кількість мільярдерів в Азії у 2019 році становило 758 осіб – на 12% більше, ніж у 2018 році. Загальний обсяг статків – 2,4 трильйона доларів – зростання на 11%.

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З-поміж країн лідерами за кількістю мільярдерів у 2019 році є США (788 осіб) і Китай (342 особи). До інших міст-лідерів належать:

Нью-Йорк: 113 мільярдерів.

Гонконг: 96 осіб.

Сан-Франциско: 77 осіб.

Пекін: 57 мільярдерів.

Як пандемія у 2020 році вплине на кількість і статки мільярдерів

В дослідженні Wealth-X також проаналізовано статки мільярдерів у 2020 році з урахуванням пандемії коронавірусу та її негативних наслідків для світової економіки та фондових ринків.

За даними аналітиків, низка сфер економіки – автомобільна, аерокосмічна, оборонна – фіксують зниження і кількості мільярдерів, і їхніх статки впродовж перших п’яти місяців цього року. Однак в індустріях страхування та охорони здоров’я, навпаки, ці показники зростають.