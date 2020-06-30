Інвестор-мільярдер Чамат Паліхапітія хоче перетворити свою компанію Social Capital у технологічного орієнтованого двійника підприємства Воррена Баффета з обсягом капіталу у 400 мільярдів доларів.

Про наміри Паліхапітії повідомляє Markets Insider.

З-поміж моїх амбіцій – стати Berkshire Hathaway нового покоління,

– зазначив голова Virgin Galactic в інтерв’ю виданню Fortune.

Бізнесмен планує зробити компанію Social Capital публічною і не розглядає її як венчурну фірму.

Це буде Berkshire, холдингова компанія, яка замість інвестицій у Gillette, Coca-Cola та McDonald's, вкладатиме гроші технологічну сферу,

– заявив Паліхапітія.

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Інвестиції Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway володіє низкою компаній, з-поміж яких Geico, Duracell та See's Candies. Окрім того, підприємство мільярдера Воррена Баффета має частки розміром у мільярди доларів у таких публічних компаніях, як Apple, Bank of America і Coca-Cola.

У 2005 році Berkshire продав свою частку в Gillette, а у 1998 році позбавилася акцій McDonald's.

Інвестиційні ініціативи Паліхапітії

Станом на сьогодні Паліхапітія інвестував кошти в такі фірми: Slack, Box і SurveyMonkey. Також він налагодив партнерські відносини з мільярдером Річардом Бренсоном, щоб звернути увагу громадськості до Virgin Galactic.

В інтерв’ю інвестор зазначив, що впродовж останніх тижнів він здійснює "високоструктуровані, великі ставки" на кредитних ринках.

Там було багато асиметрії через дії Федеральної резервної системи,

– наголосив Паліхапітія, маючи на увазі постійні втручання фінансового регулятора, з-поміж яких витрата сотень мільярдів доларів на облігації та купівлю корпоративних боргів.