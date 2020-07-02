На думку американського інвестора Джима Крамера, компанія Berkshire Hathaway Воррена Баффета володіє "неправильним" пакетом акцій в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Markets Insider із покликанням на слова Джима Крамера, відомого інвестора та ведучого телепрограми "Mad Money" на CNBC.

Мені погано від того, що найкращі американці були неактивними,

– зазначив Крамер, відповідаючи на запитання про те, чи конгломерат Воррена Баффета поступається ринковій тенденцій під час пандемії і кризи.

Вартість акцій Berkshire Hathaway у другому кварталі 2020 року не змінилася. Хоча індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 зріс приблизно на 20%, досягнувши найбільшого квартального приросту з 1998 року.

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За словами Крамера, акції деяких із компаній-гігантів ринку, якими володіє Berkshire Hathaway, не змогли продемонструвати успіху під час карантину внаслідок пандемії коронавірусу. Наприклад, цінні папери Coca-Cola були "просто стабільними", а Wells Fargo стали "справжнім розчарування", наголосив Крамер.

Це не найкращий час для Berkshire. Я не хочу поки робити яких-небудь ставок. Але цей портфель компанії Баффета не є чимось грандіозним,

– додав Крамер.

Джим Крамер назвав компанії, акції яких продемонстрували високі результати під час карантину. З-поміж них: Zoom, PayPal, Netflix, Shopify та Etsy.

Баффет навряд чи щось змінить, стверджує Крамер.

Баффета зараз більше хвилюють податки. Тому він не змінюватиме нічого в портфелі Berkshire,

– наголосив Крамер.

Однак Джим Крамер похвалив Berkshire Hathaway за купівлю акцій Apple, які досягли рекордного рівня в червні.

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Акції яких компаній переважають у портфелі Berkshire Hathaway