Визначили 10 країн, куди варто інвестувати гроші в 2021 році: рейтинг
Потоки капіталу в першому півріччі 2020 року були на 23% нижчими, ніж за той самий період 2019. А все через наслідки пандемії COVID-19. Інвестування в економіку якої країни стане найприбутковішим у 2021 році – дивіться рейтинг.
Так, основними джерелами капіталу в 2021 році можуть стати США, Канада і Німеччина, а основними споживачами інвестицій — США, Великобританія і Німеччина. Про це йдеться в дослідженні Knight Frank Active Capital 2020.
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І хоча COVID-19 знизив бажання інвесторів вкладати гроші у короткостроковій перспективі, очікується, що в кінці 2020 року і в новому році ситуація зміниться.
Відновлення обсягів до рівня, що передував пандемії, може відбутися не скоро, але рух капіталу продовжиться. У період, коли фізичні поїздки, як і раніше, обмежені, інвестиції в сусідні країни стануть ще більш привабливими,
– запевнив очільник відділу ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону Knight Frank Ніл Брукс.
Тож, аналітики Knight Frank змогли спрогнозувати ймовірні потоки капіталу між країнами, а також їх передбачувані розміри на 2021 рік.
У дослідженні прогнозується, що транскордонні потоки в безпечні місця і потоки між «найближчими сусідами» переважатимуть. США, Німеччина, Великобританія і Сінгапур, ймовірно, будуть великими гравцями у транскордонної діяльності.
Десять країн світового капіталу в 2021 році
Цей рейтинг прогнозує та визначає низку країн, де вкладення буде мати великий вплив на світову економіку у 2021 році. Тож, десятка лідерів:
- США
- Канада
- Німеччина
- Сінгапур
- Великобританія
- Швейцарія
- Франція
- Гонконг
- Швеція
- Ізраїль
Десять найкращих країн для інвестицій у 2021 році
Окрім того, фахівці склали прогнозований рейтинг десяти найкращих напрямків для інвестицій у 2021 році:
- США
- Великобританія
- Німеччина
- Австралія
- Франція
- Японія
- Нідерланди
- материковий Китай
- Канада
- Фінляндія
До слова, професор Джеремі Зігель вважає, що інвесторам не варто хвилюватися про ринок акцій у 2021 році. Він назвав три фактори, як можна буде отримати приріст у наступному році. Бльше про це – читайте тут.
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