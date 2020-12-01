Потоки капіталу в першому півріччі 2020 року були на 23% нижчими, ніж за той самий період 2019. А все через наслідки пандемії COVID-19. Інвестування в економіку якої країни стане найприбутковішим у 2021 році – дивіться рейтинг.

Так, основними джерелами капіталу в 2021 році можуть стати США, Канада і Німеччина, а основними споживачами інвестицій — США, Великобританія і Німеччина. Про це йдеться в дослідженні Knight Frank Active Capital 2020.

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І хоча COVID-19 знизив бажання інвесторів вкладати гроші у короткостроковій перспективі, очікується, що в кінці 2020 року і в новому році ситуація зміниться.

Відновлення обсягів до рівня, що передував пандемії, може відбутися не скоро, але рух капіталу продовжиться. У період, коли фізичні поїздки, як і раніше, обмежені, інвестиції в сусідні країни стануть ще більш привабливими,

– запевнив очільник відділу ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону Knight Frank Ніл Брукс.

Тож, аналітики Knight Frank змогли спрогнозувати ймовірні потоки капіталу між країнами, а також їх передбачувані розміри на 2021 рік.

У дослідженні прогнозується, що транскордонні потоки в безпечні місця і потоки між «найближчими сусідами» переважатимуть. США, Німеччина, Великобританія і Сінгапур, ймовірно, будуть великими гравцями у транскордонної діяльності.

Десять країн світового капіталу в 2021 році

Цей рейтинг прогнозує та визначає низку країн, де вкладення буде мати великий вплив на світову економіку у 2021 році. Тож, десятка лідерів:

США

Канада

Німеччина

Сінгапур

Великобританія

Швейцарія

Франція

Гонконг

Швеція

Ізраїль

Десять найкращих країн для інвестицій у 2021 році

Окрім того, фахівці склали прогнозований рейтинг десяти найкращих напрямків для інвестицій у 2021 році:

США

Великобританія

Німеччина

Австралія

Франція

Японія

Нідерланди

материковий Китай

Канада

Фінляндія

До слова, професор Джеремі Зігель вважає, що інвесторам не варто хвилюватися про ринок акцій у 2021 році. Він назвав три фактори, як можна буде отримати приріст у наступному році. Бльше про це – читайте тут.