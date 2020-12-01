Потоки капитала в первом полугодии 2020 были на 23% ниже, чем за тот же период в 2019. А все из-за последствий пандемии COVID-19. Инвестирование в экономику любой страны станет самым прибыльным в 2021 году – смотрите рейтинг.

Так, основными источниками капитала в 2021 году стануть США, Канада и Германия, а основными потребителями инвестиций – США, Великобритания и Германия. Об этом говорится в исследовании Knight Frank Active Capital 2020.

Интересно Bloomberg предполагает приход "стадии Златовласки" на фондовый рынок: что это такое

И хотя COVID-19 снизил желание инвесторов вкладывать деньги в краткосрочной перспективе, ожидается, что в конце 2020 года и в новом году ситуация изменится.

Восстановление объемов до уровня, предшествовавшего пандемии, может произойти не скоро, но движение капитала продолжится. В период, когда физические поездки прежнему ограничены, инвестиции в соседние страны станут еще более привлекательными,

– заверил глава отдела рынков Азиатско-Тихоокеанского региона Knight Frank Нил Брукс.

Поэтому, аналитики Knight Frank смогли спрогнозировать вероятные потоки капитала между странами, а также их предполагаемые размеры на 2021.

В исследовании прогнозируется, что трансграничные потоки в безопасные места и потоки между "ближайшими соседями" будут преобладать. США, Германия, Великобритания и Сингапур, вероятно, будут большими игроками в трансграничной деятельности.

Десятка стран мирового капитала в 2021 году

Этот рейтинг прогнозирует и определяет ряд стран, где вложения будет иметь большое влияние на мировую экономику в 2021 году. Поэтому, десятка лидеров:

США

Канада

Германия

Сингапур

Великобритания

Швейцария

Франция

Гонконг

Швеция

Израиль

Десятка лучших направлений для инвестиций в 2021 году

Кроме того, специалисты составили прогнозируемый рейтинг десяти лучших направлений для инвестиций в 2021 году:

США

Великобритания

Германия

Австралия

Франция

Япония

Нидерланды

материковый Китай

Канада

Финляндия

К слову, профессор Джереми Зигель считает, что инвесторам не стоит волноваться о рынке акций в 2021 году. Он назвал три фактора, как можно будет получить прирост в следующем году. Бльше об этом – читайте здесь.