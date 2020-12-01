Определили 10 стран, куда стоит инвестировать деньги в 2021 году: рейтинг
Потоки капитала в первом полугодии 2020 были на 23% ниже, чем за тот же период в 2019. А все из-за последствий пандемии COVID-19. Инвестирование в экономику любой страны станет самым прибыльным в 2021 году – смотрите рейтинг.
Так, основными источниками капитала в 2021 году стануть США, Канада и Германия, а основными потребителями инвестиций – США, Великобритания и Германия. Об этом говорится в исследовании Knight Frank Active Capital 2020.
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И хотя COVID-19 снизил желание инвесторов вкладывать деньги в краткосрочной перспективе, ожидается, что в конце 2020 года и в новом году ситуация изменится.
Восстановление объемов до уровня, предшествовавшего пандемии, может произойти не скоро, но движение капитала продолжится. В период, когда физические поездки прежнему ограничены, инвестиции в соседние страны станут еще более привлекательными,
– заверил глава отдела рынков Азиатско-Тихоокеанского региона Knight Frank Нил Брукс.
Поэтому, аналитики Knight Frank смогли спрогнозировать вероятные потоки капитала между странами, а также их предполагаемые размеры на 2021.
В исследовании прогнозируется, что трансграничные потоки в безопасные места и потоки между "ближайшими соседями" будут преобладать. США, Германия, Великобритания и Сингапур, вероятно, будут большими игроками в трансграничной деятельности.
Десятка стран мирового капитала в 2021 году
Этот рейтинг прогнозирует и определяет ряд стран, где вложения будет иметь большое влияние на мировую экономику в 2021 году. Поэтому, десятка лидеров:
- США
- Канада
- Германия
- Сингапур
- Великобритания
- Швейцария
- Франция
- Гонконг
- Швеция
- Израиль
Десятка лучших направлений для инвестиций в 2021 году
Кроме того, специалисты составили прогнозируемый рейтинг десяти лучших направлений для инвестиций в 2021 году:
- США
- Великобритания
- Германия
- Австралия
- Франция
- Япония
- Нидерланды
- материковый Китай
- Канада
- Финляндия
К слову, профессор Джереми Зигель считает, что инвесторам не стоит волноваться о рынке акций в 2021 году. Он назвал три фактора, как можно будет получить прирост в следующем году. Бльше об этом – читайте здесь.
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