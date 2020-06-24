На Уолл-стріт задоволені тим, що їм вдалося почути від Apple в рамках Всесвітньої конференції розробників, яка відбулася в онлайн-форматі у понеділок, 22 червня.

Сім аналітиків підвищили цільову ціну акцій техногіганта після інформації про вихід IOS 14 і низки інших функцій, які чекатимуть власників iPhone, пише CNN. Деякі з них взагалі підняли вартість цінних паперів до 400 доларів за акцію. Це приблизно на 10% вище, ніж поточна ціна акцій Apple.

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У вівторок, 23 червня, акції виробника iPhone зросли в ціні майже на 2% – до 364 доларіві за одну штуку. У результаті з початку 2020 року акції техногіганта зросли приблизно на 25%.

Таким чином, ринкова капіталізація Apple досягла майже 1,6 трильйона доларів.

Це найдорожча компанія в Америці, а також друга в індексі Доу-Джонса за високим рівнем своїх фінансових показників. На першому місці знаходиться техногігант Microsoft, ринкова вартість якого досягла трохи більше ніж 1,5 трильйона доларів.

Якщо акції Apple зростуть приблизно на 20%, ринкова капіталізація компанії досягне 2 трильйонів доларів. Відповідно, цінні папери техногіганта мають коштувати 461,89 долара за акцію.

Станом на 17:00 за київським часом середи, 24 червня, ціна акцій Apple становить 363,74 долара за одну штуку.

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Як швидко Apple зможе досягти капіталізації у 2 трлн доларів

Попри весь оптимізм аналітиків щодо Apple після Всесвітньої конференції розробників, більшість експертів скептично ставляться до того, що акції купертинівського техногіганта зможуть зрости більше з урахуванням того, як вони подорожчали в цьому році.

Консенсус-орієнтир вартості цінних паперів виробника iPhone від 39 аналітиків Уолл-стріт становить близько 343 долара – на 6% нижче, ніж ціна акцій компанії станом на ранок вівторка, 22 червня.

Найвища цільова ціна для акцій Apple – 410,6 долара за одну штуку від аналітика China Renaissance Securities Джейсона Сана.

Чи зможе Apple досягти таких цілей і перевершити їх – невідомо. Однак, деякі аналітики зазначають, що це компанія, які часто доказує, що ті, хто сумнівається – помиляються.