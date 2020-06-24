На Уолл-стрит довольны тем, что им удалось услышать от Apple в рамках Всемирной конференции разработчиков, которая состоялась в онлайн-формате в понедельник, 22 июня.

Семь аналитиков повысили целевую цену акций техгиганта после информации о выходе IOS 14 и ряда других функций, которые ожидают владельцев iPhone, пишет CNN. Некоторые из них вообще подняли стоимость ценных бумаг до 400 долларов за акцию. Это примерно на 10% выше, чем текущая цена акций Apple.

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Во вторник, 23 июня, акции производителя iPhone выросли в цене почти на 2% – до 364 долларов и за одну штуку. В результате с начала 2020 года акции техногиганта выросли примерно на 25%.

Таким образом, рыночная капитализация Apple достигла почти 1,6 трлн долларов.

Это самая дорогая компания в Америке, а также вторая в индексе Доу-Джонса по высокому уровню своих финансовых показателей. На первом месте находится техногигант Microsoft, рыночная стоимость которого достигла чуть более 1,5 трлн долларов.

Если акции Apple вырастут примерно на 20%, рыночная капитализация компании достигнет 2 трлн долларов. Соответственно, ценные бумаги техногиганта должны стоить 461,89 доллара за акцию.

По состоянию на 17:00 по киевскому времени среды, 24 июня, цена акций Apple составляет 363,74 доллара за одну штуку.

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Как быстро Apple сможет достичь капитализации в 2 трлн долларов

Несмотря на весь оптимизм аналитиков касательно Apple после Всемирной конференции разработчиков, большинство из них скептически относятся к тому, что акции купертиновского техногиганта смогут вырасти больше с учетом того, как они подорожали в этом году.

Консенсус-ориентир стоимости ценных бумаг производителя iPhone от 39 аналитиков Уолл-стрит составляет около 343 долларов – на 6% ниже, чем цена акций компании по состоянию на утро вторника, 22 июня.

Самая высокая целевая цена для акций Apple – 410,6 доллара за одну штуку от аналитика China Renaissance Securities Джейсона Сана.

Сможет ли Apple достичь таких целей и превзойти их – неизвестно. Однако, некоторые аналитики отмечают, что это компания, которые часто доказывает, что те, кто сомневается – ошибаются.