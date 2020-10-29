У четвер, 29 жовтня 2020 року, ціни на нафту еталонних стрімко впали на тлі зростання кількості хворих на коронавірус у світі. Чому сировина так різко почала дешевшати – читайте в матеріалі Інвестицій24.

Згідно з даними Investing.com, грудневі ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися в ціні в ході торгів у четвер на 3,11% до 37,84 долара за барель. Раніше вартість сировини цієї марки опускалася нижче позначки у 38 доларів за барель ще 15 червня.

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Грудневі ф'ючерси на американську нафту WTI теж різко подешевшали, знизившись на 3,53%, досягнувши 36,07 долара за барель.



Динаміка цін на нафту еталонних марок / Графік The Wall Street Journal

Ситуація на ринку нафти: чому ціни падають

Ціни на нафту знижуються вже другий день поспіль. Головні причини – ризики введення повторного карантину через коронавірус і політична невизначеність напередодні виборів у США 3 листопада.

Окрім того, значними проблемами для ринку нафти є і збільшення запасів сировини в Сполучених Штатах, які виявилися більшими, ніж раніше прогнозували аналітики. Цей показник свідчить про уповільнення темпів відновлення попиту на сировину.

Також суттєвим викликом для галузі є і відновлення нафтовидобутку в Лівії до 500 тисяч барелів на добу після доволі тривалої зупинки виробництва.

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Що прогнозують експерти

Аналітики американського банку Citigroup доволі позитивно налаштовані щодо відновлення ринку нафти 2021 року. Згідно з базовим сценарієм фінустанови, ціна ресурсу зростатиме завдяки відновленню балансу попиту й пропозиції та зменшення запасів сировини.