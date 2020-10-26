У понеділок, 26 жовтня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок впали, продовживши стрімке зниження минулого тижня. Різкий стрибок кількості нових випадків коронавірусу в США та Європі викликав тривогу щодо відновлення попиту на сировину. Окрім того, перспектива збільшення пропозиції теж погіршила настрої інвесторів.

Ціни на нафту за 26 жовтня

За даними Investing.com, нафта марки Brent подешевшала на 1,3%, або 0,53 долара, досягнувши 41,24 долара за барель. Американська нафта WTI опустилася в ціні теж на 1,3% до 39,32 долара, знизившись на більше, ніж на долар після відкриття торгів.

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На минулому тижні, що закінчився 23 жовтня, нафта Brent подешевшала на 2,7%, а сировина марки WTI – на 2,5%.

Коронавірус у світі: актуальні дані

Сполучені Штати повідомили про найбільшу кількість нових випадків коронавірусу впродовж вихідних.

У Франції, своєю чергою, у неділю, 25 жовтня, число хворих досягло рекордного рівня – понад 50 тисяч осіб, що свідчить про загострення ситуації з пандемією.

Ринок нафти 2020: останні зміни

Якщо говорити про пропозицію нафти, то у п’ятницю, 23 жовтня, Національна нафтова корпорація Лівії оголосила про припинення форс-мажору на експорт сировини з країни. За словами представників організації, видобуток нафти у Лівії зросте до 1 мільйона барелів на добу впродовж наступних чотирьох тижнів, що значно швидше, ніж раніше прогнозували аналітики.

Країни ОПЕК+, з-поміж яких є й Росія, планують збільшити нафтовидобуток на 2 мільйона барелів на добу з січня 2021 року.

Нагадаємо, цього року організація погодила угоду про зниження обсягів нафтовидобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу. Ця умова діяла до серпня. Станом на сьогодні угода ОПЕК+ передбачає скорочення нафтовидобутку на 7,7 мільйона барелів на добу.

Збільшення випадків COVID-19 у Європі та Північній Америці зупинило відновлення попиту. У випадку погіршення ринкових умов в ОПЕК+ не буде іншого шляху, як відтермінувати нарощення обсягів нафтовидобутку на місяць чи на два, про що стане відомо на засіданні організації 1 грудня,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

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Президент Росії Володимир Путін заявив минулого тижня, що РФ може погодитися на відтермінування нарощення нафтовидобутку в разі необхідності.

Нафтові компанії США збільшили кількість бурових установок на п’ять одиниць до 287 штук упродовж минулого тижня. Така кількість цієї техніки є максимальною в цьому році. Попередній рекорд числа бурових установок у США, які є індикаторами обсягів постачання сировини, був встановлений у травні цьогоріч.