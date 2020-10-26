В понедельник, 26 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок упали, продолжив стремительное снижение на прошлой неделе. Резкий скачок количества новых случаев коронавируса в США и Европе вызвал тревогу касательно восстановления спроса на сырье. Кроме того, перспектива увеличения предложения тоже ухудшила настроения инвесторов.

Цены на нефть за 26 октября

По данным Investing.com, нефть марки Brent подешевела на 1,3%, или 0,53 доллара, достигнув 41,24 доллара за баррель. Американская нефть WTI опустилась в цене тоже на 1,3% до 39,32 доллара, снизившись более чем на доллар после открытия торгов.

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На прошлой неделе, закончившейся 23 октября, нефть Brent подешевела на 2,7%, а сырье марки WTI – на 2,5%.

Коронавирус в мире: актуальные данные

Соединенные Штаты сообщили о самом большом количестве новых случаев коронавируса в течение выходных.

Во Франции, в свою очередь, в воскресенье, 25 октября, число заболевших достигло рекордного уровня – более 50000 человек, что свидетельствует об обострении ситуации с пандемией.

Рынок нефти 2020: последние изменения

Если говорить о предложении нефти, то в пятницу, 23 октября, Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о прекращении форс-мажора на экспорт сырья из страны. По словам представителей организации, добыча нефти в Ливии возрастет до 1 миллиона баррелей в сутки в течение следующих четырех недель, что значительно быстрее, чем ранее прогнозировали аналитики.

Страны ОПЕК+, среди которых есть и Россия, планируют увеличить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки с января 2021 года.

Напомним, в этом году организация согласовала соглашение о снижении объемов нефтедобычи на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это условие действовала до августа. Сегодня соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение нефтедобычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Увеличение случаев COVID-19 в Европе и Северной Америке остановило восстановление спроса. В случае ухудшения рыночных условий в ОПЕК+ не будет другого пути, как отсрочить увеличения объемов нефтедобычи на месяц или на два, о чем станет известно на заседании организации 1 декабря,

– говорится в сообщении ANZ Research.

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Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что РФ может согласиться на отсрочку наращивания нефтедобычи в случае необходимости.

Нефтяные компании США увеличили количество буровых установок на пять единиц до 287 штук в течение прошлой недели. Такое количество этой техники является максимальной в этом году. Предыдущий рекорд числа буровых установок в США, которые являются индикаторами объемов поставок сырья, был установлен в мае в этом году.