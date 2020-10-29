В четверга, 29 октября 2020 года, цены на нефть эталонных стремительно упали на фоне роста количества больных на коронавирус в мире. Почему сырье так резко начало дешеветь – читайте в материале Инвестиций24.

Согласно данным Investing.com, декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене в ходе торгов в четверг на 3,11% до 37,84 доллара за баррель. Ранее стоимость сырья этой марки опускалась ниже отметки в 38 долларов за баррель еще 15 июня.

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Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI тоже резко подешевели, снизившись на 3,53%, достигнув 36,07 доллара за баррель.



Динамика цен на нефть эталонных марок / График The Wall Street Journal

Ситуация на рынке нефти: почему цены падают

Цены на нефть снижаются уже второй день подряд. Главные причины – риски введения повторного карантина через коронавирус и политическая неопределенность в преддверии выборов в США 3 ноября.

Кроме того, значительными проблемами для рынка нефти является и увеличение запасов сырья в Соединенных Штатах, которые оказались намного больше, чем ранее прогнозировали аналитики. Этот показатель свидетельствует о замедлении темпов восстановления спроса на сырье.

Также существенным вызовом для отрасли является и восстановление нефтедобычи в Ливии до 500 тысяч баррелей в сутки после довольно длительной остановки производства.

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Что прогнозируют эксперты

Аналитики американского банка Citigroup довольно положительно настроены касательно восстановления рынка нефти 2021 года. Согласно базовому сценарию финучреждения, цена ресурса будет расти благодаря восстановлению баланса спроса и предложения и уменьшения запасов сырья.