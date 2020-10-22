У четвер, 22 жовтня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продовжують падати. Чому сировина дешевшає та що відбувається на ринку загалом – читайте на Інвестиції24.

Інформаційне агентство енергетики (EIA) Міненерго США повідомило про набагато менше, ніж очікувалося, скорочення обсягів постачання сирої нафти у США, пише Investing.com. Цей фактор насторожує інвесторів, тому що ринок потерпає від надлишкової пропозиції, а попит на пальне продовжує падати.

Ситуація напередодні: Ціни на нафту впали на тлі зростання запасів сировини в США: ринки бояться нового колапсу

Ціни на нафту за 22 жовтня

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали в ціні до 42,02 долара за барель .

. Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали до 40,39 долара за барель.

Про що свідчать останні дані EIA

Відомості агентства Міненерго США, опубліковані в середу, 21 жовтня, показали те, що упродовж минулого тижня, що закінчився 16 жовтня, обсяги нафтовидобутку становили 1,001 мільйона барелів. Раніше аналітики прогнозували, що цей показник досягне 1,021 мільйона барелів.

Окрім того, запаси бензину в США зросли на 1,895 мільйона барелів, що перевищило очікування аналітиків. Зокрема, попередні прогнози були на рівні 1,829 мільйона барелів, а тижнем раніше показник запасів бензину в США становили 1,626 мільйона барелів.

Останній звіт EIA продемонстрував неочікуване зростання запасів бензину, попри простої нафтопереробки, спричинені ураганом "Дельта". Це означає, що попит на бензин невеликий,

– зазначив керівник дослідницького відділу National Australia Bank Лахлан Шоу.

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Інші виклики для ринку нафти

Інвестори, як і раніше, насторожені слабким попитом на пальне, тому що кількість нових випадків коронавірусу в Європі та деяких штатах продовжує зростати. Окрім того, напруження посилює і те, що Китай може заборонити виїзд із країни, щоб стримати поширення коронавірусу.

Сподівання щодо ухвалення Конгресом США ще одного пакету антикризових заходів до президентських виборів 3 листопада теж згасають.

Збільшення кількості хворих призводить до того, що, наприклад, американські водії, усе рідше користуються авто, а відповідно і купують менше бензину. Тому переговори щодо ухвалення антикризового пакету доречне,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

Однак, на думку Лахлана Шоу, навіть якщо Конгрес ухвалить виділення пакету стимулів для підтримки економіки, то будь-яке зростання цін на нафту буде тимчасовим.