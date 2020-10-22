Цены на нефть падают, несмотря на резкое сокращение добычи сырья: что это значит для рынка
В четверг, 22 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжают падать. Почему сырье дешевеет и что происходит на рынке в целом – читайте на Инвестиции24.
Информационное агентство энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о гораздо меньшем, чем ожидалось, сокращении объемов поставок сырой нефти в США, пишет Investing.com. Этот фактор настораживает инвесторов, так как рынок страдает от избыточного предложения, а спрос на горючее продолжает падать.
Ситуация накануне: Цены на нефть упали на фоне роста запасов сырья в США: рынки боятся нового коллапса
Цены на нефть за 22 октября
- Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене до 42,02 доллара за баррель.
- Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели до 40,39 доллара за баррель.
О чем свидетельствуют последние данные EIA
Сведения агентства Минэнерго США, опубликованные в среду, 21 октября, показали, что в течение прошлой недели, закончившейся 16 октября, объемы нефтедобычи составляли 1,001 миллиона баррелей. Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель достигнет 1,021 миллиона баррелей.
Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,895 миллиона баррелей, что превысило ожидания аналитиков. В частности, предыдущие прогнозы были на уровне 1,829 миллиона баррелей, а неделей ранее показатель запасов бензина в США составлял 1,626 миллиона баррелей.
Последний отчет EIA продемонстрировал неожиданный рост запасов бензина, несмотря на простой нефтепереработки, вызванный ураганом "Дельта". Это означает, что спрос на бензин небольшой,
– отметил руководитель исследовательского отдела National Australia Bank Лахлан Шоу.
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Другие вызовы для рынка нефти
Инвесторы по-прежнему настороженны слабым спросом на топливо, так как количество новых случаев коронавируса в Европе и некоторых штатах продолжает расти. Кроме того, напряжение усиливает и то, что Китай может запретить выезд из страны, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Надежда на принятие Конгрессом США еще одного пакета антикризисных мер до президентских выборов 3 ноября тоже угасает.
Увеличение количества больных приводит к тому, что, например, американские водители, все реже пользуются авто, а соответственно и покупают меньше бензина. Поэтому переговоры о принятии антикризисного пакета уместны,
– говорится в сообщении ANZ Research.
Однако, по мнению Лахлана Шоу, даже если Конгресс одобрит выделение пакета стимулов для поддержки экономики, то любой рост цен на нефть будет временным.
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