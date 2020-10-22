В четверг, 22 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжают падать. Почему сырье дешевеет и что происходит на рынке в целом – читайте на Инвестиции24.

Информационное агентство энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о гораздо меньшем, чем ожидалось, сокращении объемов поставок сырой нефти в США, пишет Investing.com. Этот фактор настораживает инвесторов, так как рынок страдает от избыточного предложения, а спрос на горючее продолжает падать.

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Цены на нефть за 22 октября

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене до 42,02 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели до 40,39 доллара за баррель.

О чем свидетельствуют последние данные EIA

Сведения агентства Минэнерго США, опубликованные в среду, 21 октября, показали, что в течение прошлой недели, закончившейся 16 октября, объемы нефтедобычи составляли 1,001 миллиона баррелей. Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель достигнет 1,021 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США выросли на 1,895 миллиона баррелей, что превысило ожидания аналитиков. В частности, предыдущие прогнозы были на уровне 1,829 миллиона баррелей, а неделей ранее показатель запасов бензина в США составлял 1,626 миллиона баррелей.

Последний отчет EIA продемонстрировал неожиданный рост запасов бензина, несмотря на простой нефтепереработки, вызванный ураганом "Дельта". Это означает, что спрос на бензин небольшой,

– отметил руководитель исследовательского отдела National Australia Bank Лахлан Шоу.

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Другие вызовы для рынка нефти

Инвесторы по-прежнему настороженны слабым спросом на топливо, так как количество новых случаев коронавируса в Европе и некоторых штатах продолжает расти. Кроме того, напряжение усиливает и то, что Китай может запретить выезд из страны, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Надежда на принятие Конгрессом США еще одного пакета антикризисных мер до президентских выборов 3 ноября тоже угасает.

Увеличение количества больных приводит к тому, что, например, американские водители, все реже пользуются авто, а соответственно и покупают меньше бензина. Поэтому переговоры о принятии антикризисного пакета уместны,

– говорится в сообщении ANZ Research.

Однако, по мнению Лахлана Шоу, даже если Конгресс одобрит выделение пакета стимулов для поддержки экономики, то любой рост цен на нефть будет временным.