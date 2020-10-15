Ціни на нафту нестабільні: про що свідчать останні дані і які прогнози дають аналітики
У четвер, 15 жовтня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли на 2% у порівнянні з попередньою сесією торгів. Однак упродовж дня сировина різко подешевшала. Останні новини ринку нафти – читайте на Інвестиції24.
Настрої інвесторів поліпшилися після того, як стало відомо, що запаси сирої нафти у США знизилися на минулому тижні, а країни ОПЕК+ виконали умови щодо скорочення видобутку у вересні. В ході сесії торгів 15 жовтня ціни на нафту то піднімаються, то знову різко йдуть на спад, про що свідчать дані Investing.com.
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Станом на 16:22 за київським часом четверга, грудневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали до 41,85 долара за барель. Американська нафта WTI теж впала в ціні, досягнувши 39,53 долара за барель.
Попри таке незначне падіння цін, загалом вартість нафти почала зростати. Водночас стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус у Європі може призвести до зниження попиту на пальне.
Що відомо про запаси нафти у США
Представники Американського інституту нафти заявили, що запаси нафти, бензину та дистилятів у США впали впродовж тижня до 9 жовтня.
- Запаси сирої нафти скоротилися на 5,4 мільйона барелів.
- Запаси дистилятів, з-поміж яких дизельне пальне і мазут, зменшилися на 3,9 мільйона барелів.
Ці показники вдвічі перевищили очікування аналітиків. Однак експерти не поспішають робити передчасних позитивних прогнозів.
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Зниження запасів нафти пов'язано передусім із наслідками урагану "Дельта", який призупинив видобуток на родовищах поблизу Мексиканської затоки, і воно буде тимчасовим,
– зазначив Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку Азійсько-Тихоокеанського регіону в OANDA.
Згідно з прогнозом технічного аналітика Reuters Вана Тао, ціна нафти Brent може впасти нижче, ніж 42,55 долара за барель, оскільки сировина цієї марки так і не змогла перевищити вартість у 43,44 долара за барель. Станом на 16:22 бачимо, що Brent подешевшала до 41,85 долара за барель.
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