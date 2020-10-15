Цены на нефть нестабильные: о чем свидетельствуют последние данные и что прогнозируют аналитики
В четверг, 15 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли на 2% по сравнению с предыдущей сессией торгов. Но в течение дня сырье резко подешевело. Последние новости рынка нефти – читайте на Инвестиции24.
Настроения инвесторов улучшились после того, как стало известно, что запасы сырой нефти в США снизились на прошлой неделе, а страны ОПЕК+ выполнили условия по сокращению добычи в сентябре. В ходе сессии торгов 15 октября цены на нефть то поднимаются, то снова резко идут на убыль, о чем свидетельствуют данные Investing.com.
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По состоянию на 16:22 по киевскому времени четверга, декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели до 41,89 доллара за баррель. Американская нефть WTI тоже упала в цене, достигнув 39,53 доллара за баррель.
Несмотря на такое незначительное падение цен, в целом стоимость нефти начала расти. В то же время стремительное увеличение количества больных коронавирус в Европе может привести к снижению спроса на топливо.
Что известно о запасах нефти в США
Представители Американского института нефти заявили, что запасы нефти, бензина и дистиллятов в США упали в течение недели до 9 октября.
- Запасы сырой нефти сократились на 5,4 миллиона баррелей.
- Запасы дистиллятов, среди которых дизельное топливо и мазут, уменьшились на 3,9 миллиона баррелей.
Эти показатели вдвое превысили ожидания аналитиков. Однако эксперты не спешат делать преждевременных положительных прогнозов.
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Снижение запасов нефти связано прежде всего с последствиями урагана "Дельта", который приостановил добычу на месторождениях вблизи Мексиканского залива, и оно будет временным,
– отметил Джеффри Халли, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в OANDA.
Согласно прогнозу технического аналитика Reuters Вана Тао, цена нефти Brent может упасть ниже, чем 42,55 доллара за баррель, поскольку сырье этой марки так и не смогло превысить стоимость в 43,44 доллара за баррель. По состоянию на 16:22 видим, что Brent подешевела до 41,85 доллара за баррель.
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