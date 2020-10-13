Рынок нефти на фоне природных катаклизмов в США и смягчения ситуации в Ливии: как реагируют цены
Во вторник, 13 октября 2020 года, цены на нефть демонстрируют нестабильные значения – в общем сырье подешевело на 3% по сравнению с предыдущей сессией торгов. Поставки ресурса начали восстанавливаться в Норвегии, на побережье Мексиканского залива в США и Ливии – регионах, где происходили частые и длительные сбои добычи.
Между тем, Международное энергетическое агентство прогнозирует падение на 5% мирового спроса на энергетику в 2020 году, сообщает Investing.com.
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Цены на нефть 13 октября
- Декабрьские фьючерсы на нефть Brent составляют 41,89 доллара за баррель по состоянию на 10:10 по киевскому времени.
- Фьючерсы за ноябрь на американскую нефть WTI в данный момент стоят 39,47 доллара за баррель.
Цены на нефть эталонных марок находятся под давлением из-за риска восстановления высоких объемов поставок сырья, когда предложение будет превышать спрос. Еще одним вызовом для рынка нефти является пандемия коронавируса - количество новых случаев COVID-19 в США и Европе растет. Это, в свою очередь, угрожает восстановлению спроса на топливо.
Рынок нефти сегодня: что изменилось
Кроме того, в пятницу в Норвегии прекратилась масштабная забастовка нефтяников. Нефтяные предприятия договорились с представителями профсоюза касательно зарплат работников. Добыча нефти на побережье Мексиканского залива в США тоже восстановилась, так как ураган "Дельта" в воскресенье перешел на уровень циклона.
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Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии – Шарара – возобновило работу. Общий объем нефтедобычи в Ливии по состоянию на понедельник, 12 октября, составил 355 000 баррелей в сутки. Ранее этот показатель колебался в пределах 300 000 баррелей в сутки.
Фактически, это добавляет 0,3% объемов мирового поставки нефти за очень короткие сроки,
– отметил аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.
Прогнозы
Международное энергетическое агентство (МЭА), которое консультирует правительства западных стран по вопросам энергетической политики, спрогнозировало, что создание вакцины от коронавируса свидетельствовать о восстановлении мировой экономики в 2021 году. Аналитики организации предполагают, что спрос на энергетику нормализуется до 2023 года.