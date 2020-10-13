Во вторник, 13 октября 2020 года, цены на нефть демонстрируют нестабильные значения – в общем сырье подешевело на 3% по сравнению с предыдущей сессией торгов. Поставки ресурса начали восстанавливаться в Норвегии, на побережье Мексиканского залива в США и Ливии – регионах, где происходили частые и длительные сбои добычи.

Между тем, Международное энергетическое агентство прогнозирует падение на 5% мирового спроса на энергетику в 2020 году, сообщает Investing.com.

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Цены на нефть 13 октября

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent составляют 41,89 доллара за баррель по состоянию на 10:10 по киевскому времени.

по состоянию на 10:10 по киевскому времени. Фьючерсы за ноябрь на американскую нефть WTI в данный момент стоят 39,47 доллара за баррель.

Цены на нефть эталонных марок находятся под давлением из-за риска восстановления высоких объемов поставок сырья, когда предложение будет превышать спрос. Еще одним вызовом для рынка нефти является пандемия коронавируса - количество новых случаев COVID-19 в США и Европе растет. Это, в свою очередь, угрожает восстановлению спроса на топливо.

Рынок нефти сегодня: что изменилось

Кроме того, в пятницу в Норвегии прекратилась масштабная забастовка нефтяников. Нефтяные предприятия договорились с представителями профсоюза касательно зарплат работников. Добыча нефти на побережье Мексиканского залива в США тоже восстановилась, так как ураган "Дельта" в воскресенье перешел на уровень циклона.

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Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии – Шарара – возобновило работу. Общий объем нефтедобычи в Ливии по состоянию на понедельник, 12 октября, составил 355 000 баррелей в сутки. Ранее этот показатель колебался в пределах 300 000 баррелей в сутки.

Фактически, это добавляет 0,3% объемов мирового поставки нефти за очень короткие сроки,

– отметил аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Как известно, группа ОПЕК+ ограничила объемы добычи нефти, сократив их на 7,7 миллиона баррелей в сутки к концу этого года. Такое сокращение должно несколько поддержать цены на нефть.

Прогнозы

Международное энергетическое агентство (МЭА), которое консультирует правительства западных стран по вопросам энергетической политики, спрогнозировало, что создание вакцины от коронавируса свидетельствовать о восстановлении мировой экономики в 2021 году. Аналитики организации предполагают, что спрос на энергетику нормализуется до 2023 года.