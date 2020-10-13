У вівторок, 13 жовтня 2020 року, ціни на нафту демонструють нестабільні значення – загалом сировина подешевшала на 3% у порівнянні з попередньою сесією торгів. Постачання ресурсу почало відновлюватись у Норвегії, на узбережжі Мексиканської затоки в США та Лівії – регіонах, де відбувалися часті й тривалі збої видобутку.

Тим часом, Міжнародне енергетичне агентство прогнозує падіння на 5% світового попиту на енергетику у 2020 році, повідомляє Investing.com.

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Ціни на нафту 13 жовтня

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent становлять 41,89 долара за барель станом на 10:10 год. за київським часом.

станом на 10:10 год. за київським часом. Ф'ючерси за листопад на американську нафту WTI на цей момент коштують 39,47 долара за барель.

Ціни на нафту еталонних марок знаходяться під тиском через ризик відновлення високих обсягів постачання сировини, коли пропозиція перевищуватиме попит. Ще одним викликом для ринку нафти є пандемія коронавірусу – кількість нових випадків COVID-19 у США та Європі зростає. Це, своєю чергою, загрожує відновленню попиту на пальне.

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Окрім того, у п'ятницю в Норвегії припинився масштабний страйк нафтовиків. Нафтові підприємства домовилися з представниками профсоюзу щодо зарплат працівників. Видобуток нафти на узбережжі Мексиканської затоки в США теж відновився, тому що ураган "Дельта" у неділю перейшов до рівня циклону.

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Найбільше нафтове родовище Лівії – Шарара – відновило роботу. Загальний обсяг нафтовидобутку в Лівії станом на понеділок, 12 жовтня, становив 355 тисяч барелів на добу. Раніше цей показник коливався в межах 300 тисяч барелів на добу.

Фактично, це додає 0,3% обсягів світового постачання нафти за дуже короткі строки,

– зазначив аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Як відомо, група ОПЕК+ обмежила обсяги видобутку нафти, скоротивши їх на 7,7 мільйона барелів на добу до кінця цього року. Таке скорочення повинно дещо підтримати ціни на нафту.

Прогнози

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), що консультує уряди західних країн з питань енергетичної політики, спрогнозувало, що створення вакцини від коронавірусу свідчитиме про відновлення світової економіки у 2021 році. Аналітики організації передбачають, що попит на енергетику нормалізується до 2023 року.