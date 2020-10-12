Ціни на нафту знову падають після тривалого тижневого зростання: що відбувається на ринку
У понеділок, 12 жовтня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок впали. Американські виробники почали відновлювати видобуток після послаблення урагану "Дельта", а страйк нафтовиків у Норвегії закінчився.
За даними Investing.com, грудневі ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 32 центи, або 0,8%, досягнувши 42,53 долара за барель. Ф'ючерси за листопад на американську нафту WTI впали в ціні на 30 центів (0,7%) до 40,30 долара за барель.
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Динаміка цін на нафту: останні зміни
На минулому тижні ціни на нафту обох марок зросли на понад 9%. Це стало найбільшим тижневим зростанням саме для Brent із червня цього року.
Сесія торгів у п'ятницю, 9 жовтня, для ринку нафти закінчилася падінням цін на сировину, хоча впродовж дня вартість "чорного золота" демонструвала ріст. На зниження ціни вплинуло завершення масштабного страйку в Норвегії. Зокрема, нафтові компанії вирішили питання із зарплатою працівників із керівниками профсоюзів. Страйк загрожував скороченню обсягів видобутку нафти й газу в Норвегії майже на 25%.
Ми мали хорошу підтримку для Brent і WTI на тлі побоювань щодо зниження пропозиції сировини,
– зазначив Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї.
Експерт також додав, що значне зменшення обсягів бензину й дистилятів на минулому тижні вказує на те, що ситуація з попитом на нафту набагато краща попри всі очікування аналітиків.
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Ситуація у США
Ураган "Дельта", який вирував біля узбережжя Мексиканської затоки, у неділю дещо послабився до рівня посттропічного циклону. Однак саме цей ураган спричинив найбільші за останні 15 років збитки сфері нафти й газу в США.
У неділю, 11 жовтня, працівники нафтових родовищ, розміщених на узбережжі Мексиканської затоки, повернулися до роботи. Компанія Total SA, своєю чергою, перезапустила свій нафтопереробний завод у Порт-Артурі (штат Техас, США), який почав добувати 225 500 барелів на добу.
Інші події на ринку нафти
- Упродовж останніх кілька місяців ціни на нафту перебувають на рівні 40 доларів за барель. Згідно з даними Baker Hughes, енергетичні компанії США вже четвертий тиждень поспіль збільшують кількість бурових установок для видобутку нафти й газу.
- Як очікують аналітики, нафтовидобуток у Лівії, країні, що входить до складу ОПЕК, зросте до 355 тисяч барелів на добу.
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