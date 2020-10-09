У п’ятницю, 9 жовтня 2020 року, ціни на нафту продовжили зростати. Цього тижня сировина значно подорожчала. Це пов’язано з тим, що обсяги постачання нафти з Норвегії можуть знизитися до 25% на тлі страйку нафтовиків.

За даними Investing.com, ф’ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 0,23%, досягнувши 43,44 долара за барель. Напередодні, 8 жовтня, сировина цієї марки подорожчала на понад 3%.

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Ціна американської нафти WTI піднялася на 0,29% до 41,31 долара. У четвер сировина теж подорожчала на понад 3%.

Упродовж тижня обидва контракти зросли в ціні приблизно на 10%. Це перший суттєвий ріст вартості сировини за останні три тижні.

Ситуація на ринку: страйк у Норвегії та урагани в США

Норвезька нафтова компанія спільно з представниками профспілок заявили, що в п’ятницю збираються зустрітися з представником державної влади, щоб обговорити подальші умови своєї праці. Якщо їм вдасться врегулювати ситуацію, нафтовики припинять страйкувати.

Окрім того, на видобуток нафти в США вплине й ураган "Дельта", що обрушиться на узбережжя Мексиканської затоки. Станом на сьогодні низка родовищ цього регіону тимчасово зупинили роботу, а видобуток нафти скоротився на 1,5 мільйона барелів.

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