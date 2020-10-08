Американський нафтовий гігант Chevron випередив провідну нафтову корпорацію Exxon Mobil за розміром ринкової вартості. Підприємство вийшло на перше місце завдяки розумній політиці керівництва в умовах пандемії коронавірусу та помилкам свого конкурента.

За результатами торгів 7 жовтня 2020 року ринкова капіталізація Chevron досягла 142,03 мільярда доларів, натомість вартість Exxon Mobil становить 141,65 мільярда доларів, пише Bloomberg.

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Чому Exxon втратила лідерство

Упродовж останнього часу Exxon Mobil запустила кілька дорогих проєктів, сподіваючись таким чином збільшити власну виручку. Щоб перекрити всі витрати компанії довелося брати гроші в борг.

Із тих коштів, які Exxon брала в борг, їй ще доводилося виплачувати дивіденди, розмір яких становив майже 15 мільярдів доларів у рік. З початку 2007 року нафтова корпорація постійно підвищувала дивіденди. У результаті вона посіла третє місце за розміром дивідендних виплат з-поміж компаній індексу S&P 500. Випереджали Exxon Mobil лише техногігант Microsoft та телекомунікаційне підприємство AT&T. Тому нафтову компанію називали "дивідендним аристократом".

Пандемія коронавірусу погіршила становище Exxon Mobil. У результаті з початку 2020 року котирування акцій компанії впали на 52%. Обвал вартості цінних паперів призвів до того, що підприємство виключили з промислового індексу Доу-Джонса, де воно перебувало ще з 1928 року.

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Бізнес Chevron процвітає

Компанія доволі непогано себе почувала в умовах "коронакризи". Керівництво нафтогіганта розробило справді розумну стратегію дій на період пандемії. Зокрема, Chevron відмовилася від дорогих проєктів і почала скорочувати витрати, щоб пом'якшити удар від різкого обвалу цін на нафту.

Таким чином, компанія виявилася найсильнішою з-поміж інших великих підприємств нафтогазового сектору. Окрім того, на минулому тижні Chevron завершила угоду щодо купівлі енергетичної фірми Noble Energy за 5 мільярдів доларів.

Згідно з опитуванням Refinitiv, проведеного з-поміж аналітиків, очікується, що акції Chevron зростуть на 30% до 97,13 доларів за одну штуку у найближчому році.