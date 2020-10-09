Нефть дорожает на фоне масштабной забастовки в Норвегии: последние изменения на рынке
В пятницу, 9 октября 2020 года, цены на нефть продолжили расти. На этой неделе сырье значительно подорожало. Это связано с тем, что объемы поставок нефти из Норвегии могут снизиться до 25% на фоне забастовки нефтяников.
По данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 0,23%, достигнув 43,44 доллара за баррель. Накануне, 8 октября, сырье этой марки подорожало более чем на 3%.
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Цена американской нефти WTI поднялась на 0,29% до 41,31 доллара. В четверг сырье тоже подорожало более чем на 3%.
Ситуация на рынке: забастовка в Норвегии и ураганы в США
Норвежская нефтяная компания совместно с представителями профсоюзов заявили, что в пятницу собираются встретиться с представителем государственной власти, чтобы обсудить дальнейшие условия своего труда. Если им удастся урегулировать ситуацию, нефтяники прекратят бастовать.
Кроме того, на добычу нефти в США повлияет и ураган "Дельта", который обрушится на побережье Мексиканского залива. На сегодня ряд месторождений этого региона временно остановили работу, а добыча нефти сократилась на 1,5 миллиона баррелей.
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Прогнозы экспертов
- По словам старшего аналитика рынка OANDA Эдварда Мойи, в ближайшие несколько недель добыча нефти в странах, входящих в состав ОПЕК, сильно пострадает. Это, в свою очередь, приведет к перебалансированию мирового нефтяного рынка.
- Генеральный секретарь группы ОПЕК Мохаммад Баркиндо утверждает, что нефтяная индустрия уже пережила худшие времена. Рекордный обвал цен в апреле и снижения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса – именно эти события всколыхнули глобальный рынок нефти.
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