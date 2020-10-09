В пятницу, 9 октября 2020 года, цены на нефть продолжили расти. На этой неделе сырье значительно подорожало. Это связано с тем, что объемы поставок нефти из Норвегии могут снизиться до 25% на фоне забастовки нефтяников.

По данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 0,23%, достигнув 43,44 доллара за баррель. Накануне, 8 октября, сырье этой марки подорожало более чем на 3%.

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Цена американской нефти WTI поднялась на 0,29% до 41,31 доллара. В четверг сырье тоже подорожало более чем на 3%.

В течение недели оба контракта выросли в цене примерно на 10%. Это первый существенный рост стоимости сырья за последние три недели.

Ситуация на рынке: забастовка в Норвегии и ураганы в США

Норвежская нефтяная компания совместно с представителями профсоюзов заявили, что в пятницу собираются встретиться с представителем государственной власти, чтобы обсудить дальнейшие условия своего труда. Если им удастся урегулировать ситуацию, нефтяники прекратят бастовать.

Кроме того, на добычу нефти в США повлияет и ураган "Дельта", который обрушится на побережье Мексиканского залива. На сегодня ряд месторождений этого региона временно остановили работу, а добыча нефти сократилась на 1,5 миллиона баррелей.

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