Американский нефтяной гигант Chevron опередил ведущую нефтяную корпорацию Exxon Mobil по размеру рыночной стоимости. Предприятие вышло на первое место благодаря разумной политике руководства в условиях пандемии коронавируса и ошибкам своего конкурента.

По результатам торгов 7 октября 2020 года рыночная капитализация Chevron достигла 142,03 миллиарда долларов, при этом стоимость Exxon Mobil составляет 141,65 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

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Почему Exxon потеряла лидерство

В течение последнего времени Exxon Mobil запустила несколько дорогих проектов, надеясь таким образом увеличить свою выручку. Чтобы перекрыть все расходы компании пришлось брать деньги в долг.

С тех средств, которые Exxon брала в долг, ей еще приходилось выплачивать дивиденды, размер которых составил почти 15 миллиардов долларов в год. С начала 2007 года нефтяная корпорация постоянно повышала дивиденды. В результате она заняла третье место по размеру дивидендных выплат среди компаний индекса S&P 500. Опережали Exxon Mobil только техгигант Microsoft и телекоммуникационное предприятие AT&T. Поэтому нефтяную компанию называли "дивидендным аристократом".

Пандемия коронавируса ухудшила положение Exxon Mobil. В результате с начала 2020 года котировки акций компании упали на 52%. Обвал стоимости ценных бумаг привел к тому, что предприятие исключили из промышленного индекса Доу-Джонса, где оно находилось еще с 1928 года.

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Бизнес Chevron процветает

Компания довольно неплохо себя чувствовала в условиях "коронакризиса". Руководство нефтегиганта разработало действительно разумную стратегию действий на период пандемии. В частности, Chevron отказалась от дорогих проектов и начала сокращать расходы, чтобы смягчить удар от резкого обвала цен на нефть.

Таким образом, компания оказалась сильнейшей среди других крупных предприятий нефтегазового сектора. Кроме того, на прошлой неделе Chevron завершила сделку по покупке энергетической компании Noble Energy за 5 миллиардов долларов.

Согласно опросу Refinitiv, проведенного среди аналитиков, ожидается, что акции Chevron вырастут на 30% до 97,13 долларов за одну штуку в ближайшем году.