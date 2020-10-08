Chevron опередила Exxon Mobil и стала самой дорогой нефтяной компанией США
Американский нефтяной гигант Chevron опередил ведущую нефтяную корпорацию Exxon Mobil по размеру рыночной стоимости. Предприятие вышло на первое место благодаря разумной политике руководства в условиях пандемии коронавируса и ошибкам своего конкурента.
По результатам торгов 7 октября 2020 года рыночная капитализация Chevron достигла 142,03 миллиарда долларов, при этом стоимость Exxon Mobil составляет 141,65 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
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Почему Exxon потеряла лидерство
В течение последнего времени Exxon Mobil запустила несколько дорогих проектов, надеясь таким образом увеличить свою выручку. Чтобы перекрыть все расходы компании пришлось брать деньги в долг.
С тех средств, которые Exxon брала в долг, ей еще приходилось выплачивать дивиденды, размер которых составил почти 15 миллиардов долларов в год. С начала 2007 года нефтяная корпорация постоянно повышала дивиденды. В результате она заняла третье место по размеру дивидендных выплат среди компаний индекса S&P 500. Опережали Exxon Mobil только техгигант Microsoft и телекоммуникационное предприятие AT&T. Поэтому нефтяную компанию называли "дивидендным аристократом".
Пандемия коронавируса ухудшила положение Exxon Mobil. В результате с начала 2020 года котировки акций компании упали на 52%. Обвал стоимости ценных бумаг привел к тому, что предприятие исключили из промышленного индекса Доу-Джонса, где оно находилось еще с 1928 года.
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Бизнес Chevron процветает
Компания довольно неплохо себя чувствовала в условиях "коронакризиса". Руководство нефтегиганта разработало действительно разумную стратегию действий на период пандемии. В частности, Chevron отказалась от дорогих проектов и начала сокращать расходы, чтобы смягчить удар от резкого обвала цен на нефть.
Согласно опросу Refinitiv, проведенного среди аналитиков, ожидается, что акции Chevron вырастут на 30% до 97,13 долларов за одну штуку в ближайшем году.