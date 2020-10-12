В понедельник, 12 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок упали. Американские производители начали восстанавливать добычу после ослабления урагана "Дельта", а забастовка нефтяников в Норвегии закончилась.

По данным Investing.com, декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 32 цента, или 0,8%, достигнув 42,53 доллара за баррель. Фьючерсы за ноябрь на американскую нефть WTI упали в цене на 30 центов (0,7%) до 40,30 доллара за баррель.

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Динамика цен на нефть: последние изменения

На прошлой неделе цены на нефть обеих марок выросли более чем на 9%. В частности, это стало самым большим недельным ростом для Brent с июня этого года.

Сессия торгов в пятницу, 9 октября, для рынка нефти закончилась падением цен на сырье, хотя в течение дня стоимость "черного золота" демонстрировала рост. На снижение цены повлияло завершения масштабной забастовки в Норвегии. В частности, нефтяные компании решили вопрос с зарплатой работников с руководителями профсоюзов. Забастовка угрожал сокращению объемов добычи нефти и газа в Норвегии почти на 25%.

Мы имели хорошую поддержку для Brent и WTI на фоне опасений относительно снижения предложения сырья,

– отметил Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее.

Эксперт также добавил, что значительное уменьшение объемов бензина и дистиллятов на прошлой неделе указывает на то, что ситуация со спросом на нефть намного лучшая, несмотря на все ожидания аналитиков.

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Ситуация в США

Ураган "Дельта", который бушевал у побережья Мексиканского залива, в воскресенье несколько ослаб до уровня посттропического циклона. Однако именно этот ураган вызвал крупнейшие за последние 15 лет убытки в сфере нефти и газа в США.

В воскресенье, 11 октября, работники нефтяных месторождений, расположенных на побережье Мексиканского залива, вернулись к работе. Компания Total SA, в свою очередь, перезапустила свой нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре (штат Техас, США), который начал добывать 225 500 баррелей в сутки.

Зато Colonial Pipeline, крупнейшая американская нефтяная компания вынуждена была закрыть свою главную линию по производству горючего из-за отключения электричества в связи с ураганом "Дельта".

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