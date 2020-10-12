Цены на нефть снова падают после длительного недельного роста: что происходит на рынке
В понедельник, 12 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок упали. Американские производители начали восстанавливать добычу после ослабления урагана "Дельта", а забастовка нефтяников в Норвегии закончилась.
По данным Investing.com, декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 32 цента, или 0,8%, достигнув 42,53 доллара за баррель. Фьючерсы за ноябрь на американскую нефть WTI упали в цене на 30 центов (0,7%) до 40,30 доллара за баррель.
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Динамика цен на нефть: последние изменения
На прошлой неделе цены на нефть обеих марок выросли более чем на 9%. В частности, это стало самым большим недельным ростом для Brent с июня этого года.
Сессия торгов в пятницу, 9 октября, для рынка нефти закончилась падением цен на сырье, хотя в течение дня стоимость "черного золота" демонстрировала рост. На снижение цены повлияло завершения масштабной забастовки в Норвегии. В частности, нефтяные компании решили вопрос с зарплатой работников с руководителями профсоюзов. Забастовка угрожал сокращению объемов добычи нефти и газа в Норвегии почти на 25%.
Мы имели хорошую поддержку для Brent и WTI на фоне опасений относительно снижения предложения сырья,
– отметил Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее.
Эксперт также добавил, что значительное уменьшение объемов бензина и дистиллятов на прошлой неделе указывает на то, что ситуация со спросом на нефть намного лучшая, несмотря на все ожидания аналитиков.
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Ситуация в США
Ураган "Дельта", который бушевал у побережья Мексиканского залива, в воскресенье несколько ослаб до уровня посттропического циклона. Однако именно этот ураган вызвал крупнейшие за последние 15 лет убытки в сфере нефти и газа в США.
В воскресенье, 11 октября, работники нефтяных месторождений, расположенных на побережье Мексиканского залива, вернулись к работе. Компания Total SA, в свою очередь, перезапустила свой нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре (штат Техас, США), который начал добывать 225 500 баррелей в сутки.
Другие события на рынке нефти
- В последние несколько месяцев цены на нефть находятся на уровне 40 долларов за баррель. Согласно данным Baker Hughes, энергетические компании США уже четвертую неделю подряд увеличивают количество буровых установок для добычи нефти и газа.
- Как ожидают аналитики, нефтедобыча в Ливии, стране, входящей в состав ОПЕК, вырастет до 355 000 баррелей в сутки.
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