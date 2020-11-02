У понеділок, 2 листопада 2020 року, ціни на нафту досягли п’ятимісячного мінімуму. Обвал вартості сировини спричинений введенням нових обмежувальних заходів у деяких європейських країнах через ріст нових випадків коронавірусу.

Низка держав Європи вже посилили соціальні обмеження, пише BBC. Зокрема, знову ввелики карантинні заходи Велика Британія, Франція та Німеччина, які борються з стрімким збільшенням кількості хворих на COVID-19.

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Новий локдаун у Європі: наслідки для ринку нафти

Існує ймовірність, що нові обмеження ще більше уповільнять економічне зростання. У результаті відновлення попиту на нафту може зупинитися.

Окрім того, сировинні та фондові ринки перебувають у доволі нестабільному становищі напередодні виборів у США, що пройдуть уже завтра, 3 листопада.

Ціни на нафту за 2 листопада

Ціна нафти Brent впала до 35,74 долара за барель . Востаннє така вартість сировини цієї марки спостерігалася в кінці травня.

. Востаннє така вартість сировини цієї марки спостерігалася в кінці травня. Загалом, нафта Brent з початку 2020 року подешевшала на 45%.

Масштабний обвал на ринку нафти завдав сильного удару енергетичним компаніям: British Petroleum (BP) і Shell оголосили про масові звільнення цього року.

Так, BP заявляла, що планує скоротити 10 тисяч робочих місць на тлі падіння попиту на нафту. У Royal Dutch Shell зазначили, що можуть скоротити від 7 до 9 тисяч робочих місць у 2020 році.

Вибори в США

Ціна на сиру нафту WTI теж сильно просіла, опустившись у понеділок, 2 листопада, на 7% – до 33,64 долара за барель.

Побоювання щодо результатів президентських виборів у США цього тижня, які передбачають жорстку конкуренцію, та відмова американської влади ухвалювати додатковий антикризовий пакет можуть призвести до невтішних економічних наслідків.

Ми очікуємо різкого зростання волатильності на ринках у зв’язку з виборами, що слідує паралельно з іншими викликами – погіршення ситуації з коронавірусом у більшій частині США, Європі та інших регіонах,

– зазначив Саймон Баллард, головний економіст First Abu Dhabi Bank.

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Усі сподівання на Китай

Китай залишається найбільш оптимістичним ринком для економічного зростання у цьому році. Ця країна, яка є найбільшим світовим імпортером нафти, збирається збільшити квоту на ввезення сировини у 2021 на 20% для недержавних компаній.

У жовтні КНР відзначилася сильним економічним зростанням в умовах пандемії. Зокрема, друга у світі економіка світу зросла на 4,9% впродовж липня-вересня у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.