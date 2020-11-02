В понедельник, 2 ноября 2020 года, цены на нефть достигли пятимесячного минимума. Обвал стоимости сырья вызванный введением новых ограничительных мер в некоторых европейских странах из-за роста новых случаев коронавируса.

Ряд государств Европы уже усилили социальные ограничения, пишет BBC. В частности, снова ввели карантинные меры Великобритания, Франция и Германия, которые борются со стремительным увеличением количества больных на COVID-19.

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Новый локдаун в Европе: последствия для рынка нефти

Существует вероятность, что новые ограничения еще больше замедлят экономический рост. В результате процесс восстановления спроса на нефть может остановиться.

Кроме того, сырьевые и фондовые рынки находятся в довольно нестабильном положении накануне выборов в США, которые пройдут уже завтра, 3 ноября.

Цены на нефть за 2 ноября

Цена нефти Brent упала до 35,74 доллара за баррель . Последний раз такая стоимость сырья этой марки наблюдалась в конце мая.

. Последний раз такая стоимость сырья этой марки наблюдалась в конце мая. В общем, нефть Brent с начала 2020 года подешевела на 45%.

Масштабный обвал на рынке нефти нанес сильный удар энергетическим компаниям: British Petroleum (BP) и Shell объявили о массовых увольнениях в этом году.

Так, BP заявляла, что планирует сократить 10 000 рабочих мест на фоне падения спроса на нефть. В Royal Dutch Shell отметили, что могут сократить от 7 до 9 тысяч рабочих мест в 2020 году.

Выборы в США

Цена на сырую нефть WTI тоже сильно просела, опустившись в понедельник, 2 ноября, на 7% – до 33,64 доллара за баррель.

Опасения относительно результатов президентских выборов в США на этой неделе, предусматривающих жесткую конкуренцию, и отказ американских властей принимать дополнительный антикризисный пакет могут привести к неутешительным экономическим последствиям.

Мы ожидаем резкого роста волатильности на рынках в связи с выборами, которые следуют параллельно с другими вызовами – ухудшением ситуации с коронавирусом в большей части США, Европы и других регионах,

– отметил Саймон Баллард, главный экономист First Abu Dhabi Bank.

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Все надежды на Китай

Китай остается наиболее оптимистичным рынком для экономического роста в этом году. Эта страна, которая является крупнейшим мировым импортером нефти, собирается увеличить квоту на ввоз сырья в 2021 года на 20% для негосударственных компаний.

В октябре КНР отличилась сильным экономическим ростом в условиях пандемии. В частности, вторая в мире экономика мира выросла на 4,9% в течение июля-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.