Після того як Ілон Макс, успішно запустив електромобіль Tesla, не лише світові автомобільні компанії (Toyota, BMW, Daimler, Opel, Porsche, Hyundai, Volkswagen, General Motors), а й інші техно гіганти такі як: Sony, Apple, вирішили послідувати його прикладу та запустили процес переорієнтації свого виробництва.

Автомобільна стартап-компанія Tesla до 2022 року планує вийти на максимальну потужність виробництва на своїх заводах у Каліфорнії, Шанхаї та Берліні, але й інші світові гіганти вирішили не пасти задніх. Чого очікувати незабаром поціновувачам електромобілів від світового автопрому та в які компанії слід інвестувати, розповіли аналітики "Фрідом Фінанс".

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Чому Китай лідирує у світовій гонці електромобілів

Найзапекліші протистояння на світовому ринку електромобілів відбуваються саме у Піднебесній. Так, у 2019 році з 7,2 мільйона електромобілів 47% було вироблено саме у Китаї.

Влада Китаю сприяє розвитку сфери вироблення електромобілів. Саме тому у грудні 2020 року влада КНР продовжила програму субсидування сфери. До 2025 року Піднебесна планує перевести 20% автопрому країни на екологічно чисті двигуни, наразі цифра сягає лише 5%, що становить 2 мільйони одиниць. За попередньою оцінкою S&P Platts вважають, що до 2025 року 20%, від загального обсягу продажів нових автомобілів у Китаї, припаде саме на електромобілі.

Такі китайські виробники машин, як Volvo і Geely вирішили створити електромобіль разом з інтернет-магазином Baidu. У зв’язку з колаборацією компаній партнерством акції інтернет-магазину Baidu злетіли на 15,57%. Варто зауважити, що це максимальна позначка для компанії за останні два з половиною роки.

Проте, не дивлячись на стратегічне та вигідне партнерство компанії, Baidu і Geely все ж таки зіткнулись з високою конкуренцією на ринку електромобілів. Ними стала компанія Tesla, що відкрила фабрику у 2020 році у Китаї, а також спільне підприємство гіганта КНР Alibaba та автомобілебудівної компанії Geely.

Успіх Tesla

Головним в експансії електрокарів на світовому ринку є те, що у цю ідею щиро вірять як інвестори, так і пересічні громадяни. Тоді як Tesla можна сміливо назвати першопрохідцем у сфері виробництва електромобілів. За минулий рік компанія Tesla виробила близько 150 тисяч одиниць електромобілів на ринку КНР, а це стільки ж, як виробили китайські автомобільні компанії, що працюють у ті й же самій галузі.

Модель Y від компанії Tesla у Китаї буде коштувати на 10% менше вартості таких преміальних марок, як: Mercedes, BMW, Audi, що збираються безпосередньо у самому Китаї. Так, поціновувачі бренду Tesla найдорожчий електрокар Y зможуть придбати за 52,4 тисячі доларів. Таким чином, компанії вдалось встановити ціну за свою найдорожчу машину нижчу ніж вартують бензинові машини схожого класу та комплектації.

Акції компанії Tesla вже сягали позначки у 880 доларів за одиницю та загалом, показують досить бурхливий ріст останнім часом.

Літаючий автомобіль Cadillac

Автовиробник General Motors, що торгує акціями на біржі NYSE під тикером GM, представили поціновувачам електрокарів концепт безпілотного автомобіля, що злітає та приземляється вертикально. Свою новинку компанія назвала Cadillac. Керівник General Motors описав таку концепцію електромобіля, як переосмислення майбутнього особистого транспорту.

Характеристики літаючого безпілотного автомобіля Cadillac

швидкість 88 кілометрів на годину;

повністю автономний та електричний;

потужність двигуна 90 кіловатів за годину.

Також, варто додати, що General Motors розпочали масштабну кампанію, щоб привернути увагу світового автовиробника до електрифікації транспортних засобів. В її рамках компанія навіть змінила свій логотип.

Акції компанії General Motors після презентації автомобіля, що літає зросли на 6,24%

Проведення структурних трансформацій в галузі – вдалий час для перегляду своєї інвестиційної стратегії, оскільки в умовах виклику (а електродвигуни – найпотужніший виклик традиційним автомобільним виробникам за всю історію) капітал буде перерозподілятися на користь тих компаній, які дали гідну відповідь, що у майбутньому призведе до росту вартості їх акцій, зауважують аналітики "Фрідом Фінанс".

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Які ще світові компанії націлені на переорієнтацію виробництва