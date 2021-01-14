Успіх Tesla та сенсації: як електромобілі витісняють світовий автопром
Після того як Ілон Макс, успішно запустив електромобіль Tesla, не лише світові автомобільні компанії (Toyota, BMW, Daimler, Opel, Porsche, Hyundai, Volkswagen, General Motors), а й інші техно гіганти такі як: Sony, Apple, вирішили послідувати його прикладу та запустили процес переорієнтації свого виробництва.
Автомобільна стартап-компанія Tesla до 2022 року планує вийти на максимальну потужність виробництва на своїх заводах у Каліфорнії, Шанхаї та Берліні, але й інші світові гіганти вирішили не пасти задніх. Чого очікувати незабаром поціновувачам електромобілів від світового автопрому та в які компанії слід інвестувати, розповіли аналітики "Фрідом Фінанс".
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Чому Китай лідирує у світовій гонці електромобілів
Найзапекліші протистояння на світовому ринку електромобілів відбуваються саме у Піднебесній. Так, у 2019 році з 7,2 мільйона електромобілів 47% було вироблено саме у Китаї.
Такі китайські виробники машин, як Volvo і Geely вирішили створити електромобіль разом з інтернет-магазином Baidu. У зв’язку з колаборацією компаній партнерством акції інтернет-магазину Baidu злетіли на 15,57%. Варто зауважити, що це максимальна позначка для компанії за останні два з половиною роки.
Проте, не дивлячись на стратегічне та вигідне партнерство компанії, Baidu і Geely все ж таки зіткнулись з високою конкуренцією на ринку електромобілів. Ними стала компанія Tesla, що відкрила фабрику у 2020 році у Китаї, а також спільне підприємство гіганта КНР Alibaba та автомобілебудівної компанії Geely.
Успіх Tesla
Головним в експансії електрокарів на світовому ринку є те, що у цю ідею щиро вірять як інвестори, так і пересічні громадяни. Тоді як Tesla можна сміливо назвати першопрохідцем у сфері виробництва електромобілів. За минулий рік компанія Tesla виробила близько 150 тисяч одиниць електромобілів на ринку КНР, а це стільки ж, як виробили китайські автомобільні компанії, що працюють у ті й же самій галузі.
Модель Y від компанії Tesla у Китаї буде коштувати на 10% менше вартості таких преміальних марок, як: Mercedes, BMW, Audi, що збираються безпосередньо у самому Китаї. Так, поціновувачі бренду Tesla найдорожчий електрокар Y зможуть придбати за 52,4 тисячі доларів. Таким чином, компанії вдалось встановити ціну за свою найдорожчу машину нижчу ніж вартують бензинові машини схожого класу та комплектації.
Літаючий автомобіль Cadillac
Автовиробник General Motors, що торгує акціями на біржі NYSE під тикером GM, представили поціновувачам електрокарів концепт безпілотного автомобіля, що злітає та приземляється вертикально. Свою новинку компанія назвала Cadillac. Керівник General Motors описав таку концепцію електромобіля, як переосмислення майбутнього особистого транспорту.
Характеристики літаючого безпілотного автомобіля Cadillac
- швидкість 88 кілометрів на годину;
- повністю автономний та електричний;
- потужність двигуна 90 кіловатів за годину.
Також, варто додати, що General Motors розпочали масштабну кампанію, щоб привернути увагу світового автовиробника до електрифікації транспортних засобів. В її рамках компанія навіть змінила свій логотип.
Проведення структурних трансформацій в галузі – вдалий час для перегляду своєї інвестиційної стратегії, оскільки в умовах виклику (а електродвигуни – найпотужніший виклик традиційним автомобільним виробникам за всю історію) капітал буде перерозподілятися на користь тих компаній, які дали гідну відповідь, що у майбутньому призведе до росту вартості їх акцій, зауважують аналітики "Фрідом Фінанс".
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Які ще світові компанії націлені на переорієнтацію виробництва
- Транснаціональна компанія Sony, що займається випуском побутової та професійної електротехніки в іншої високотехнологічної продукції, почала тестувати свій перший автомобіль, і це – електрокар. Його система керування має функцію розпізнавання обличчя водія, а також підтримує управління голосом і жестами.
- Південнокорейська автомобільно будівна компанія Hyundai Motor та американська технологічна компанія Apple, що розробляє побутову електроніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси готують угоду про спільне виробництво електромобіля на території США. Тестування «бета-версії» Apple Car розпочнеться у 2022 році.
- Німецький автомобільний концерн Volkswagen Group вирішив інвестувати 74 млрд євро у розробку одразу 70 нових моделей електрокарів.
- У минулі вихідні новий електромобіль представила китайська компанія NIO Inc, що торгує акціями на біржі NYSE під тикером NIO. Сімейний седан ET7 має містку батарею у 150 кіловатів на годину, що забезпечує запас ходу майже 1000 км на одній зарядці – більше, ніж у будь-якого серійного конкурента на цей час. Крім того, машина оснащена автопілотом з сенсорами, інтегрованими у кузов. У машині використаний пластик рослинного походження, що може перероблятися, а також функції дружній інтерфейсу, наприклад, автоматичне відкривання дверей при наближенні господаря.
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