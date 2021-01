Січень лише розпочався, а деякі компанії вже успішно розмістили власні акції на біржах США. Так, перший місяць 2021 року має всі шанси, щоб встановити рекорд за кількістю IPO.

У січні 2021 року очікуються IPO таких компаній, як: Affirm, Playtika, Petco Health and Wellness, Poshmark, Kuke, Qilian, Driven Brands. На розміщення яких акцій компаній очікують інвестори та які компанії вже встигли провести вдалі IPO, повідомили аналітики "Фрідом Фінанс"

Читайте також Freedom Holding Corp вийшли на ринок США: деталі

На початку січня 2021 року вже встигло відбутись ряд IPO, на думку "Фрідом Фінанс", вартими уваги були дебюти таких компаній, як: Gracell Biotechnologies (GRCL) та Cullinan Manegement (CGEM), оскільки, одразу, у перший день, торгів їх котирування виросло на 29% та 42%. GRCL є біотехнічною компанією, а CGEM спеціалізується на розробці диверсифікованого портфеля цільових онкологічних та імуноонкологічних методів лікування.

Компанія Qilian International Holding

12 січня 2021 року Qilian International Holding планувала розмістити акції своєї компанії з тикером QLI на біржі США – NASDAQ. Діапазон ціни IPO буде становити від 5 до 7 доларів. Компанія є досить прибутковою, проте у 2019 фінансовому році виручка Qilian знизилась.

Що відомо про Qilian Qilian International Holding – це холдингова компанія, що обслуговує клієнтів по всьому світу. Компанія спеціалізується на розробці, виробництві, маркетингу та продажу продуктів з лакриці й окситетрацикліну, похідних традиційної китайської медицини, гепарину, ковбасних оболонок та добрив.

Компанія Poshmark

13 січня 2021 року Poshmark планує розмістити своє IPO під тикером POSH. Власні акції компанія планує продавати в діапазоні від 35 до 39 доларів за одиницю. Якщо порівнювати кількість користувачів інтернет-магазину у 2018 та 2020 році, то вона збільшилась з 21,7 мільйона до 31,7 мільйона. Компанія стала прибутковою у 2020 році, оскільки валова вартість товарів збільшилась на 25%. Щодо ризиків, то аналітики "Фрідом Фінанс" відзначають високий рівень конкуренції у даному сегменті ринку. Проте, "Фрідом Фінанс" приймає заявки через Tradernet.

Що відомо про Poshmark Poshmark – це інтернет-магазин вживаного одягу, що заснував у 2011 році Маніш Чандра. У інтернет-магазині покупці можуть придбати стильний одяг, або дизайнерські аксесуари від світових брендів. Штаб-квартира компанії знаходиться у місті Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія. Компанія заробляє на комісії з продажу, створюючи торговий майданчик для об’єднання покупців та продавців.

Компанія Affirm

На біржі NASDAQ 12 січня 2021 року відбулось IPO Affirm Holdings. Компанія буде торгуватись з біржовим з тикером AFRM. Виручка Affirm за рік подвоїлась. Так збитки, ще рік тому, складали майже третину виручки, а на разі вимірюються менш ніж у 10% обороту компанії. Діапазон ціни за акцію буде коливатись від 41 до 44 доларів за акцію.

Що відомо про Affirm Affirm – приватна компанія, що спеціалізується на фінансових позиках. Штаб-квартира компанії знаходиться у Сан-Франциско, США. Affirm була заснована Максом Левчиним, Натаном Геттінгсом, Джеффрі Кадіцом та Алексом Ремплером у 2012 році. Компанія діє як фінансовий позикодавець кредитів на виплати для споживачів. Користувач Affirm може скористатись позикою онлайн, або в офлайн магазинах партнерів компанії.

Читай також IPO Affirm: як компанія планує привабити понад мільярд доларів

Компанія Playtika

На біржі NASDAQ 14 січня 2021 року компанія Playtika Holding (PLTK) планує привабити 1,6 мільярда доларів, при ринковій капіталізації 9,7 мільярда доларів. Діапазон ціни за акцію становитиме від 22 до 24 доларів. Дві гри, які створила Playtika становили половину від усієї виручки компанії у 2019 році. Число активних користувачів гри емітенту досягає 35 мільйонів щомісячно. Заявку на IPO кваліфіковані інвестори зможуть подати через Tradernet з допомогою "Фрідом Фінанс".

Що відомо про Playtika

Playtika – ізраїльська компанія, зі штаб-квартирою у місті Герцлія, що розробляє слот-ігри для мобільних платформ та соціальних мереж. Заснували компанію у 2010 році Роберт Антоколе і Урі Шахак, випустив свій дебютний продукт – гру Slotomania, що стала найпопулярнішою слот-грою у світі. Згодом, компанію у 2011 році поглинула компанія Slotomania за 130 мільйонів доларів. У липні 2016 року ігрову компанію знов поглинули, проте на цей раз вже за 4,4 мільярда доларів. Так Playtika викупив китайський консорціум інвесторів у компанії Caesars Interactive Entertainment, що є дочірньою компанією найбільшого у світі оператора Caesars Entertainment Corporation. Нині компанія є провідним розробником мобільних ігор на тему казино, виробляючи 9 зі 100 найбільш касових ігор у США.

Компанія Petco Health and Wellness

На біржі NASDAQ 14 січня 2021 року компанія Petco Health and Wellness планує привабити близько 744 мільйонів доларів. Свої акції компанія планує продавати в діапазоні від 14 до 17 доларів за одиницю. Компанія буде торгуватись під тикером WOOF. Варто зазначити, що в останні роки компанія показувала нульовий або негативний ріст порівняних продажів, але завдяки онлайн сегменту в останньому фінансовому році продажі збільшились. Станом на 31 жовтня 2020 року кількість активних клієнтів компанії становив 21 мільйон.

Що відомо про Petco Health and Wellness

Health and Wellness Petco Health and Wellness – це найбільший у світі рітейлер для домашніх травин, що була заснована у 1965 році, як невеликий ветеринарний магазин. Компанія спеціалізується на продажі засобів по догляду за домашніми тваринами, а також надає послуги з догляду за вашими домашніми улюбленцями. Тикер компанії WOOF можна сміливо назвати виключно маркетинговим ходом оскільки слово " woof " в перекладі з англійської мову означає " гав ".

Компанія Kuke Music Holding

15 січня 2021 року Kuke планує привабити на біржі NYSE 55 мільйонів доларів при ринковій капіталізації у 339 мільйонів доларів. Торгуватись компанія буде під тикером KUKE. Ціновий діапазон розміщення акцій буде коливатись від 10 до 12 доларів за одиницю. Проте, варто також зауважити, що квартальний ріст продажів був досить стрибкоподібним, а виручка компанії знизилась як у 2019 фінансовому році, так і за 9 місяці 2020 року.

Що відомо про Kuke Music Holding Kuke Music Holding – це китайська холдингова компанія, що через свої дочірні компанії надає послуги по ліцензуванню класичної музики, підписки та освітні послуги. Компанія обслуговує користувачів у Китаї. Kuke у 2019 році стала другою по величині найбільшою компанією Піднебесної, що надає своїм користувачам послуги підписки на класичну музику.

Компанія Driven Brands

15 січня 2021 року Driven Brands планує розмістити власні акції на біржі NASDAQ. Ціна на IPO компанії буде коливатися від 17 до 20 доларів за одиницю. Акції Driven Brands буду розміщены на біржі під тикером DRVN. Не дивлячись на те, що компанія буде досить прибутковою при сильному рості, частка позикових коштів після IPO буде високою.