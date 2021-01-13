22 грудня 2020 року Freedom Holding Corp оголосили про придбання американського брокера Prime Executions, отримавши дозвіл на угоду зі сторони FINRA, що регулює галузь фінансових послуг та ліцензує всіх учасників американського фінансового ринку.

Холдинг придбав акції Prime Executions, що знаходяться в обігу президента та засновника компанії Ендрю Сильвермана та старшого віцепрезидента компанії Денієла Тенді, про що повідомив Експерт.

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Загальний обсяг торгів Freedom та Prime на біржах США становить 1 069 646 879 акцій, станом грудень 2020 року.

Як прокоментували угоду у Freedom Holding Corp та Prime Executions

У грудні через структури Freedom Holding пройшло майже 440 мільйонів акцій, через Prime було проторговано більше ніж 630 мільйонів акцій. У результаті цієї угоди ми отримали професійну, злагоджену команду, що має великий досвід у наданні прямого доступу до торгів на біржах США і широкі можливості для задоволення потреб клієнтів холдингу та Prime Executions, що зростають, – прокоментував угоду CEO Freedom Holding Corp та генеральний директор "Фрідом Фінанс" Тимур Трулов.

Президент компанії Prime Executions Роберт Вотзяк відмітив, що угода дозволить Prime продовжити свою діяльність у якості постачальника послуг для інституціональних інвесторів, а також, розвивати Freedom Holding.