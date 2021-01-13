Freedom Holding Corp вышла на рынок США: детали
22 декабря 2020 Freedom Holding Corp объявили о приобретении американского брокера Prime Executions, получив разрешение на сделку со стороны FINRA, что регулируют отрасль финансовых услуг и лицензирует всех участников американского рынка.
Холдинг приобрел акции Prime Executions, находящихся в обращении президента и основателя компании Эндрю Сильвермана и старшего вице-президента компании Дэниела Тэнди, о чем сообщил Эксперт.
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Общий объем торгов Freedom и Prime на биржах США составил 1 069 646 879 акций, по состоянию декабря 2020.
Как прокомментировали сделку в Freedom Holding Corp и Prime Executions
В декабре через структуры Freedom Holding прошло почти 440 миллионов акций, из Prime было проторговано более 630 миллионов акций. В результате этой сделки мы получили профессиональную, слаженную команду, имеющую большой опыт в предоставлении прямого доступа к торгам на биржах США и широкие возможности для удовлетворения растущих потребностей клиентов холдинга и Prime Executions, – прокомментировал сделку CEO Freedom Holding Corp и генеральный директор "Фридом Финанс" Тимур Трулов.
Президент компании Prime Executions Роберт Вотзяк отметил, что соглашение позволит Prime продолжить свою деятельность в качестве поставщика услуг для институциональных инвесторов, а также развивать Freedom Holding.
Что известно про Prime ExecutionsКомпания была основана в 1986 году и зарегистрирована комиссией по ценным бумагам и биржам США. Также член Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ, FINRA и SIPC. В общем, Prime Executions, Inc. – это брокер-дилер, работающий только через агентство, расположенное в зале Нью-Йоркской фондовой бирже и реализует ежемесячно более 200 миллионов акций для широкого круга клиентов как на стороне покупателя, так и продавца. Штаб-квартира компании находит в штате Делавэр, США.
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