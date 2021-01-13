22 декабря 2020 Freedom Holding Corp объявили о приобретении американского брокера Prime Executions, получив разрешение на сделку со стороны FINRA, что регулируют отрасль финансовых услуг и лицензирует всех участников американского рынка.

Холдинг приобрел акции Prime Executions, находящихся в обращении президента и основателя компании Эндрю Сильвермана и старшего вице-президента компании Дэниела Тэнди, о чем сообщил Эксперт.

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Общий объем торгов Freedom и Prime на биржах США составил 1 069 646 879 акций, по состоянию декабря 2020.

Как прокомментировали сделку в Freedom Holding Corp и Prime Executions

В декабре через структуры Freedom Holding прошло почти 440 миллионов акций, из Prime было проторговано более 630 миллионов акций. В результате этой сделки мы получили профессиональную, слаженную команду, имеющую большой опыт в предоставлении прямого доступа к торгам на биржах США и широкие возможности для удовлетворения растущих потребностей клиентов холдинга и Prime Executions, – прокомментировал сделку CEO Freedom Holding Corp и генеральный директор "Фридом Финанс" Тимур Трулов.

Президент компании Prime Executions Роберт Вотзяк отметил, что соглашение позволит Prime продолжить свою деятельность в качестве поставщика услуг для институциональных инвесторов, а также развивать Freedom Holding.