Affirm планирует продать 24,6 миллиарда акций от 41 до 44 долларов за штуку. В результате рыночная оценка компании составит более чем в 10 миллиардов долларов.

12 января 2021 на бирже NASDAQ разместятся акции компании Affirm. По предварительным прогнозам компания планирует привлечь на IPO 1,08 миллиарда долларов, сообщаети РБК.

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Детали IPO Affirm

Сначала компания планировала продать 24,6 тысячи акций по 33-38 долларов за каждую, что в результате обеспечило бы компании до 934,8 миллиарда долларов, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Однако, за день до IPO цена акций увеличилась. Так, на IPO компания Affirm планирует привлечь 1,08 миллиарда долларов, продав 24,6 миллиарда акций по 41-44 доллара за штуку. Таким образом рыночная оценка компании может составлять более 10 миллиардов долларов.

Акции компании класса А будут представлять один голос, бумаги класса В - 15 голосов. После размещения, CEO Affirm Макс Левчин будет контролировать 20% акций, а инвестор Jasmine Ventures – будет обладать второй по величине долей в размере 8,6%.

Организаторами размещения станут: Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Copany.

Торги Affirm на бирже NASDAQ с биржевым тикером AFRM стартуют 13 января 2021. Однако, заявку на IPO компания подала еще в начале октября. Тогда сообщалось, что Affirm получит оценку в 10 миллиардов долларов, а листинг состоится через компанию SPAC. Так, компания могла выйти на биржу еще в прошлом году в декабре, но размещение решили перенести.

По сообщениям СМИ на это могло повлиять несколько факторов, в частности: резкие скачки цен акций, что разместили в декабре технологические компании и слишком большая загруженность SEC. К примеру, первый день торгов для компании Airbnb закрылась ростом на 143%, а для компании DoorDash – на 86%. Стоит отметить, что подобные колебания скорее выгодны для инвесторов, а не компаниям, которые теряют на резком росте миллиарды долларов.

В декабре также стало известно, что Affirm желает приобрести платежную систему PayBright, а уже в начале января на сайте компании появилась информация, что соглашение по покупке PayBright закрыто.

Какие риски могут ожидать Affirm по мнению аналитиков

По мнению экспертов, рост спроса на кредиты в рассрочку, прозрачные правила приема ценообразования услуг отличие от банковских алгоритмов, все это будет способствовать развитию бизнеса Affirm.

Однако, в то же время, компании придется справляться с растущей конкуренцией. В частности, с австралийской компанией AfterPay, с которой у США сотрудничает примерно такое же количество магазинов-партнеров, как и с Affirm. Среди конкурентов у Affirm, также есть компания шведского происхождения Klarma в которой больше 200 тысяч магазинов-партнеров во многих странах мира.

Кроме финтеха, Affirm придется конкурировать с такими операторами платежей, как: Visa, MasterCard, с онлайн и мобильными кошельками и PayPal, что запустил в сентябре проект "Pay in 4".

Платежи BNPL (buy now, pay later – "покупай сейчас, плати потом") привлекательны как для классических банков так и для тех, что работают исключительно онлайн. В США доля платежей BNPL сейчас составляет около 1%, а в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки приходится 6% платежей. По мнению аналитика Делицына, их доля в 2023 году составит до 10%.

Риски по мнению аналитиков РБК:

Более 30% выручки компании поступает от одного продавца – компании Peloton.

компании Peloton. Основными партнерами по обслуживанию кредитов является единственный банк Cross River Bank, что кроме Affirm также является партнером и других высоко рисковых стартапов Финтех индустрии, например, Upstart.

Двойная структура акций: класс А и В. Таким образом, контроль остается в руках предыдущих владельцев. За 873 миллионов, которые привлечет компания Affirm в ходе IPO, новые акции получат 1,2% голосов акционерного собрания. А 98,8% голосов останутся у предыдущих владельцев.

Риск, связанный с оценкой стоимости компании. Для компании, что демонстрирует прирост выручки в несколько десятков процентов, не так просто спрогнозировать дальнейшую динамику роста на ближайшие годы и определить справедливый мультипликатор к этой выручки.

Компания должна регулярно подтверждать высокие ожидания роста и добиваться прибыльности бизнеса с необходимым уровнем рентабельности.

Мнения экспертов

Аналитики прогнозируют компании Affirm успешное IPO, благодаря специфике финтех и волны ажиотажа 2020 года. По мнению аналитика ГК "Финам" Леонида Делицына, в первый день торгов можно ожидать значительного роста стоимости акций компании из-за ажиотажа на рынке, даже несмотря на первоочередную низкую оценку. Господин Делицын считает, что для успешного размещения Affirm нужны очевидные аналоги с высокими мультипликаторами, которые послужили бы обоснованием оценки компании.

Таким сюрпризом стала компания Upstar, акции которой уже удвоились в цене, а мультипликатор P/S вырос с 9,1 сразу после IPO до 17,6 текущего момента. Это практически точно соответствует мультипликатору 16,9 - 17,2, по которому компании Affirm оценивают организаторы размещения, которых возглавляет Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Co, – говорит аналитик.

По мнению Алексея Корнилова, ведущего аналитика по международному рынку акций "Открытие Брокер", средний годовой темп роста выручки компании на ближайшие пять лет может составить 25-35%.

Возможно, Affirm не удастся повторить взлет котировки, который можно сравнить с Airbnb, но около 60 – 80% роста акций ни у кого не вызовут удивление, – уверен аналитик "Фридом Финанс" Велерий Емельянов.

Что известно про Affirm

Affirm основал американец украинского происхождения Макс Левчин и Натан Геттингс, Джеффри Кадиц, Алекс Рэмпелер в 2012 году в городе Сан-Франциско, штат Калифорния. Сначала это был стартап на базе стартап-студии HVF, что принадлежит Максу Левчину одному из основателей PayPal. Еще на начальной стадии тестирования сервис Affirm показал большое количество транзакций, о чем сообщали Business Insider. По словам Левчина они с командой Affirm стремились создать финансовые продукты, которые были бы простыми и понятными, а также с прозрачными и честными механизмами ценообразования.

Какие услуги предоставляет Affirm?

Компания предоставляет возможность осуществлять онлайн-покупки с отсроченным платежом через систему краткосрочных потребительских кредитов. В Affirm отмечают, что график уплаты пользователь может выбрать сам, а также приложение не взимает штрафов, если пользователь просрочил платеж. Как пишет Bloomberg, компания зарабатывает на процентных доходах от кредитов, которые они предоставляют. Процентная ставка же кредитов может варьироваться от 0% до 30% годовых. Также, компания берет комиссию с бизнес-компаний за то, что обеспечивает постоянным потоком клиентов, которые способны делать покупки в рассрочку, благодаря займам Affirm.

Сейчас платформу используют, согласно с предоставленными документами в SEC, более чем 6,5 тысячи продавцов различных товаров, среди них такие крупные компании как: Nike, Adidas, Dyson, Walmart, Target, Best Buy, People.

Доход и инвесторы компании Affirm

Росту финансовых показателей компании в значительной мере способствовало ускорению развития сегмента электронной коммерции. Именно поэтому выручка в 2020 году увеличивалось постоянно. Так, за первый квартал она составила 138,2 миллиона долларов, за второй – 153,3 миллиона долларов, а в третьем достиг отметки в 174 миллионов долларов.

В Affirm отмечают, что именно благодаря партнерам, работающих в секторах, на деятельность которых повлияла пандемия, удалось обеспечить рост доходов в компании.

Относительно третьего квартала, то из полученных 174 миллиона убыток компании составил 15 миллионов долларов. Однако, если сравнивать статистику 2020 года с 2019 годом, то в нем при выручке в 88 миллионов долларов убыток составил 31 миллион долларов. Также, стоит отметить, что 30% дохода при этом обеспечивала одна компания – Peloton.

Peloton – американская компания с домашними тренажерами и медиа-компания, которая была основана в 2012 году с помощью финансовой кампании Kickstarter.

Компания Affirm насчитывает 23 инвесторы. Среди них есть такие крупные инвесторы, как: Jasmine Ventures, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Shopify. В сентябре прошлого года компания получила 500 миллионов долларов в раунде, которые возглавили Durable Capital Partners и фонд GIC. В общем, Affirm провели уже девять раундов финансирования в ходе которых получили 1,5 миллиарда долларов.