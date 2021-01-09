18 ноября 2020 Affirm подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам для подготовки к IPO, которое должно было состояться на бирже NASDAQ. В ходе размещения компании с капитализацией в 2,9 миллиарда долларов планировали поднять свою оценку до 10 миллиардов долларов. Однако, 12 декабря 2020 стало известно, что Affirm решили все же отложить свое IPO.

Эксперты говорят, что компания Affirm может начать торговать собственными акциями на следующей неделе. На данный момент потенциальный диапазон IPO Affirm составляет от 33 до 38 миллиардов долларов, о чем сообщили Forbes.

Читай также Zuoyebang: как образовательный стартап сумел привлечь 1,6 млрд долларов от мировых инвесторов

Affirm уже пять лет торгует на бирже Австралии и стоит 26 миллиона долларов, а компания, предоставляющая похожие услуги Klarna – оценивается в 10,7 миллиона долларов.

Всплеск интернет-покупок, что вызвала пандемия, положительно сыграл для компании Affirm. Так, в период с ноября 2019 по июль 2020 компании удалось удвоить своих пользователей в США до 5,6 миллиона. Очевидно, что так называемая сфера "купи сейчас, а заплатишь потом" стала еще более конкурентной.

Что известно про Affirm

Affirm была основана в 2012 году Максимилианом Левчиным, Натаном Геттингсом, Джеффри Кадицем и Алексом Рампелло как часть первоначального портфолио стартап-студии HVF. Левчин, который был соучредителем PayPal, стал генеральным директором Affirm в 2014 году. Компания с начала своего основания сотрудничает с такими платформами как: Shopify, BigCommerce и Zen-Cart.

Позже в 2017 году компания запустила потребительскую программу, которая давала займы на покупки в любом розничном магазине. Так пользователи Affirm могли платить за товары в рассрочку. А уже в феврале 2019 году Affirm объявила о партнерстве с Walmart. Преимуществом такого партнерства стало то, что Affirm стала доступной для клиентов в магазине и на веб-сайте Walmart.

Как частная компания, Affirm последний раз привлекала финансирование в сентябре 2020 году на сумму примерно 5 миллиардов долларов.