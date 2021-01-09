18 листопада 2020 року Affirm подав заявку до Комісії цінних паперів та бірж для підготовки до IPO, котре мало відбутись на біржі NASDAQ. У ході розміщення компанії з капіталізацією у 2,9 мільярдів доларів планували підняти свою оцінку до 10 мільярдів доларів. Проте, 12 грудня 2020 року стало відомо, що Affirm вирішили все ж відкласти своє IPO.

Експерти кажуть, що компанія Affirm може почати торгувати власними акціями вже наступного тижня. На разі потенційний діапазон IPO Affirm становить від 33 до 38 мільярдів доларів, про що повідомили Forbes.

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Affirm вже протягом п'яти років торгує на біржі Австралії та коштує 26 мільйона доларів, а компанія, що надає схожі послуги Klarna – оцінена у 10,7 мільйона доларів.

Сплеск інтернет-покупок, що спричинила пандемія, позитивно зіграв для компанії Affirm. Так, у період з листопада 2019 року по липень 2020 року компанії вдалось подвоїти своїх користувачів у США до 5,6 мільйона. Очевидно, що так звана сфера "купи зараз, а заплатиш потім" стала ще більш конкурентною.

Що відомо про Affirm Affirm була заснована у 2012 році Максиміліаном Левчиним, Натаном Геттінгсом, Джеффрі Кадіцем та Алексом Рампеллом як частина початкового портфоліо стартап-студії HVF. Левчин, який був співзасновником PayPal, став генеральним директором Affirm у 2014 році. Компанія від початку свого заснування співпрацює з такими платформами як: Shopify, BigCommerce та Zen-Cart.

Пізніше у 2017 році компанія запустила споживчу програму, що давала позики на покупки у будь-якому роздрібному магазині. Так користувачі Affirm могли платити за товари у розстрочку. А вже в лютому 2019 році Affirm оголосила про партнерство з Walmart. Перевагою такого партнерства стало те, що Affirm стала доступною для клієнтів у магазині та на веб-сайті Walmart.

Як приватна компанія, Affirm востаннє залучила фінансування у вересні 2020 року на суму приблизно 5 мільярдів доларів.