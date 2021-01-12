Affirm планує продати 24,6 мільярда акцій від 41 до 44 доларів за штуку. У результаті ринкова оцінка компанії становитиме більш ніж 10 мільярдів доларів.

12 січня 2021 року на біржі NASDAQ розмістяться акції компанії Affirm. За попередніми прогнозами, компанія планує привабити на IPO 1,08 мільярда доларів, повідомляє РБК.

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Деталі IPO Affirm

Спочатку компанія планувала продати 24,6 тисячі акцій по 33-38 доларів за кожну, що в результаті забезпечило б компанії до 934,8 мільйона доларів, за даними Комісії по цінних паперах і біржах США.

Проте, за день до IPO ціна акцій збільшилась. Так, на IPO компанія Affirm планує привабити 1,08 мільярда доларів, продавши 24,6 мільярда акцій по 41 – 44 долари за штуку. Таким чином ринкова оцінка компанії може становити більш ніж 10 мільярдів доларів.

Акції компанії класу А будуть представляти один голос, папери класу В – 15 голосів. Після розміщення CEO Affirm Макс Левчин буде контролювати 20% акцій, а інвестор Jasmine Ventures – володітиме другою по величині часткою у розмірі 8,6%.

Організаторами розміщення стануть: Morgan Stanley, Goldman Sachs та Allen & Copany.

Торги Affirm на біржі NASDAQ з біржовим тикером AFRM стартуватимуть 13 січня 2021 року. Проте, заявку на IPO компанія подала ще на початку жовтня. Тоді повідомлялось, що Affirm отримає оцінку в 10 мільярдів доларів, а лістинг відбудеться через компанію SPAC. Так, компанія могла вийти на біржу ще минулого року у грудні, але розміщення вирішили перенести.

За повідомленнями ЗМІ, на це могло вплинути декілька факторів, зокрема: різкі стрибки цін акцій, що розмістили у грудні технологічні компанії та занадто велика завантаженість SEC. До прикладу, перший день торгів для компанії Airbnb закрилась зростом на 143%, а для компанії DoorDash – на 86%. Варто зауважити, що такі коливання швидше є вигідними для інвесторів, а не компаній, які втрачають на різкому зростанні мільярди доларів.

У грудні також стало відомо, що Affirm бажає придбати платіжну систему PayBright, а вже на початку січня на сайті компанії з’явилась інформація, що угода по купівлі PayBright закрита.

Які ризики можуть очікувати Affirm на думку аналітиків

На думку експертів, ріст попиту на кредити на виплат, прозорі правила прийому ціноутворення послуг та відмінні від банківських алгоритми сприятимуть розвитку бізнесу Affirm.

Водночас компанії доведеться справлятися зі зростаючою конкуренцією. Зокрема, з австралійською компанією AfterPay, з якою у США співпрацює приблизно така ж кількість магазинів-партнерів, як і з Affirm. Серед конкурентів в Affirm також є компанія шведського походження Klarma, у якої більше ніж 200 тисяч магазинів-партнерів у багатьох країнах світу.

Окрім фінтеху, Affirm доведеться конкурувати з такими операторами платежів, як: Visa, MasterCard, з онлайн та мобільними гаманцями та PayPal, що запустив у вересні проєкт "Pay in 4".

Платежі BNPL (buy now, pay later – "купуй зараз, плати потім") привабливі як для класичних банків, так і для тих, що працюють винятково онлайн. У США частка платежів BNPL наразі становить біля 1%, а на регіони Європи, Близького Сходу, Африки припадає 6% платежів. На думку аналітика Деліцина, їхея частка у 2023 році становитиме до 10%.

Ризики на думку аналітиків РБК:

Понад 30% виторгу компанії надходить від одного продавця – компанії Peloton.

Основними партнерами з обслуговування кредитів є єдиний банк Cross River Bank, що, окрім Affirm, є також партнером й інших високоризикових стартапів фінтех індустрії, наприклад, Upstart.

Подвійна структура акцій: клас А та В. Таким чином, контроль залишається у руках попередніх власників. За 873 мільйони, які привабить компанія Affirm у ході IPO, нові акції отримають 1,2% голосів акціонерного зібрання. А 98,8% голосів залишаться у попередніх власників.

Ризик, що пов'язаний з оцінкою вартості компанії. Для компанії, що демонструє приріст виторгу в декілька десятків відсотків, не так просто спрогнозувати подальшу динаміку зростання на найближчі роки і визначити справедливий мультиплікатор до цієї виручки.

Компанія повинна регулярно підтверджувати високі очікування зросту і домагатися прибутковості бізнесу з необхідним рівнем рентабельності.

Думки експертів

Аналітики прогнозують компанії Affirm успішне IPO завдяки специфіці фінтеху та хвилі ажіотажу 2020 року. На думку аналітика ГК "Фінам" Леоніда Деліцина, у перший день торгів можна чекати значного росту вартості акцій компанії через ажіотаж на ринку, навіть попри першочергову низьку оцінку. Пан Деліцин вважає, що для успішного розміщення Affirm потрібні очевидні аналоги з високими мультиплікаторами, які послугували б обґрунтуванням оцінки компанії.

Таким сюрпризом стала компанія Upstar, акції якої вже подвоїлись у ціні, а мультиплікатор P/S виріс з 9,1 зразу після IPO до 17,6 поточного моменту. Це практично точно відповідає мультиплікатору 16,9 – 17,2, за яким компанію Affirm оцінюють організатори розміщення, яких очолює Morgan Stanley, Goldman Sachs та Allen & Co, – каже аналітик.

На думку Олексія Корнілова, провідного аналітика по міжнародному ринку акцій "Відкриття Брокер", середній річний темп зростання виторгу компанії на найближчих п’ять років може становити 25-35%.

Можливо, Affirm не вдасться повторити злет котирування, який можна порівняти з Airbnb, але близько 60 – 80% зростання акцій ні у кого не викличуть здивування, – впевнений аналітик "Фрідом Фінанс" Велерій Ємельянов.

Що відомо про Affirm

Affirm заснував американець українського походження Макс Левчин та Натан Геттінгс, Джеффрі Кадіц, Алекс Ремпелер у 2012 році в місті Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Спочатку це був стартап на базі стартап-студії HVF, що належить Максу Левчину, одному зі засновників PayPal. Ще на початковій стадії тестування сервіс Affirm показав велику кількість транзакцій, про що повідомляли Business Insider. За словами Левчина, вони з командою Affirm прагнули створити фінансові продукти, що були б простими та зрозумілими, а також з прозорими та чесними механізмами ціноутворення.

Які послуги надає Affirm?

Компанія надає можливість здійснювати онлайн-покупки з відтермінованим платежем через систему короткострокових споживчих кредитів. В Affirm відзначають, що графік сплати користувач може обрати сам, а також додаток не стягує штрафів, якщо користувач протермінував платіж. Як пише Bloomberg, компанія заробляє на процентних доходах від кредитів, що вони надають. Відсоткова ставка ж кредитів може варіюватись від 0% до 30% річних. Також, компанія бере комісію з бізнес-компаній за те, що забезпечує їх постійним потоком клієнтів, які спроможні робити покупки на виплат завдяки позикам Affirm.

Нині платформу використовують, згідно з наданими документами у SEC, більш ніж 6,5 тисяч продавців різноманітних товарів, серед них такі великі компанії, як: Nike, Adidas, Dyson, Walmart, Target, Best Buy, People.

Дохід та інвестори компанії Affirm

Росту фінансових показників компанії значною мірою посприяло прискорення розвитку сегменту електронної комерції. Саме тому виторг у 2020 році збільшувався постійно. Так, за перший квартал він становив 138,2 мільйона доларів, за другий – 153,3 мільйона доларів, а у третьому сягнув позначки у 174 мільйонів доларів.

У Affirm зауважують, що саме завдяки партнерам, що працюють у секторах, на діяльність яких повпливала пандемія, вдалось забезпечити ріст доходів у компанії.

Стосовно третього кварталу, то з отриманих 174 мільйони збиток компанії становив 15 мільйонів доларів. Проте, якщо порівнювати статистику 2020 року з 2019 роком, то у ньому при виручці у 88 мільйонів доларів збиток становив 31 мільйон доларів. Також варто зазначити, що 30% доходу при цьому забезпечувала одна компанія – Peloton.

Peloton – американська компанія з домашніми тренажерами та медіакомпанія, яка була заснована в 2012 році за допомогою фінансової кампанії Kickstarter.

Компанія Affirm налічує 23 інвестори. Серед них є такі великі інвестори, як: Jasmine Ventures, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners, Shopify. У вересні минулого року компанія отримала 500 мільйонів доларів у раунді, які очолили Durable Capital Partners та фонд GIC. Загалом Affirm провели вже дев’ять раундів фінансування, у ході яких отримали 1,5 мільярда доларів.