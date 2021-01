Январь только начался, а некоторые компании уже успешно разместили собственные акции на биржах США. Так, первый месяц 2021 имеет все шансы, чтобы установить рекорд по количеству IPO.

В январе 2021 года ожидается IPO таких компаний, как: Affirm, Playtika, Petco Health and Wellness, Poshmark, Kuke, Qilian, Driven Brands. На размещение каких акций компаний ожидают инвесторы и какие компании уже успели провести удачные IPO, сообщили аналитики "Фридом Финанс"

В начале января 2021 года уже успело произойти ряд IPO, по мнению "Фридом Финанс", заслуживающими внимания были дебюты таких компаний, как: Gracell Biotechnologies (GRCL) и Cullinan Manegement (CGEM), поскольку, сразу, в первый день, торгов их котировки выросли на 29% и 42%. GRCL является биотехнической компанией, а CGEM специализируется на разработке диверсифицированного портфеля целевых онкологических и иммуноонкологических методов лечения.

Компания Qilian International Holding

12 января 2021 года Qilian International Holding планировала разместить акции своей компании с тикером QLI на бирже США – NASDAQ. Диапазон цены IPO будет составлять от 5 до 7 долларов. Компания является довольно прибыльной, однако в 2019 финансовом году выручка Qilian снизилась.

Что известно про Qilian Qilian International Holding – это холдинговая компания, которая обслуживает клиентов по всему миру. Компания специализируется на разработке, производстве, маркетинге и продажах продуктов с лакрицы и окситетрациклина, производных традиционной китайской медицины, гепарина, колбасных оболочек и удобрений.

Компания Poshmark

13 января 2021 года Poshmark планирует разместить свое IPO с тикером POSH. Собственные акции компания планирует продавать в диапазоне от 35 до 39 долларов за единицу. Если сравнивать количество пользователей интернет-магазина в 2018 и 2020 году, то она увеличилась с 21,7 миллиона до 31,7 миллиона. Компания стала прибыльной в 2020 году, поскольку валовая стоимость товаров увеличилась на 25%. Касательно рисков, то аналитики "Фридом Финанс" отмечают высокий уровень конкуренции в данном сегменте рынка. Однако, "Фридом Финанс" принимает заявки через Tradernet.

Что известно про Poshmark Poshmark – это интернет-магазин подержанной одежды, основанный в 2011 году Маниш Чандра. В интернет-магазине покупатели могут приобрести стильную одежду, или дизайнерские аксессуары, от мировых брендов. Штаб-квартира компании находится в городе Редвуд-Сити, штат Калифорния. Компания зарабатывает на комиссии по продаже, создавая торговую площадку для объединения покупателей и продавцов.

Компания Affirm

На бирже NASDAQ 12 января 2021 года состоялось IPO Affirm Holdings. Компания будет торговаться с биржевым с тикером AFRM. Выручка Affirm за год удвоилось. Так убытки, еще год назад, составляли почти треть выручки, а на данный момент измеряются менее чем в 10% оборота компании. Диапазон цены за акцию будет колебаться от 41 до 44 долларов за акцию.

Что известно про Affirm Affirm – частная компания, которая специализируется на финансовых займах. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, США. Affirm была основана Максом Левчиным, Натаном Геттингсом, Джеффри Кадицом и Алексом Ремплером в 2012 году. Компания действует как финансовый кредитор займов на выплаты для потребителей. Пользователь Affirm может воспользоваться займом онлайн, или в магазине оффлайн или в оффлайн магазинах партнеров компании.

Компания Playtika

На бирже NASDAQ 14 января 2021 года компания Playtika Holding (PLTK) планирует привлечь 1,6 миллиарда долларов, при рыночной капитализации 9,7 миллиарда долларов. Диапазон цены за акцию составит от 22 до 24 долларов. Две игры, которые создала Playtika составляли половину от всей выручки компании в 2019 году. Число активных пользователей игры эмитента достигает 35 миллионов ежемесячно. Заявку на IPO квалифицированные инвесторы смогут подать через Tradernet с помощью "Фридом Финанс".

Что известно про Playtika Playtika – израильская компания, со штаб-квартирой в городе Герцлия, которая разрабатывает слот-игры для мобильных платформ и социальных сетей. Основали компанию в 2010 году Роберт Антоколе и Ури Шахак, выпустил свой дебютный продукт - игра Slotomania, которая стала популярной слот-игрой в мире. Впоследствии, компанию в 2011 году поглотила компания Slotomania за 130 миллионов долларов. В июле 2016 игровую компанию снова поглотили, однако на этот раз уже за 4,4 миллиарда долларов. Так Playtika выкупил китайский консорциум инвесторов в компании Caesars Interactive Entertainment, которая является дочерней компанией крупнейшего в мире оператора Caesars Entertainment Corporation. Сейчас компания является ведущим разработчиком мобильных игр на тему казино, производя 9 из 100 самых кассовых игр в США.

Компания Petco Health and Wellness

На бирже NASDAQ 14 января 2021 года компания Petco Health and Wellness планирует привлечь около 744 миллионов долларов. Свои акции компания планирует продавать в диапазоне от 14 до 17 долларов за единицу. Компания будет торговаться под тикером WOOF. Стоит отметить, что в последние годы компания показывала нулевой или отрицательный рост сопоставимых продаж, но благодаря онлайн сегменту в последнем финансовом году продажи увеличились. По состоянию на 31 октября 2020 году количество активных клиентов компании составило 21 миллион.

Что известно про Petco Health and Wellness

Health and Wellness Petco Health and Wellness - это крупнейший в мире ритейлер домашних травин, который был основан в 1965 году, как небольшой ветеринарный магазин. Компания специализируется на продаже средств по уходу за домашними животными, а также предоставляет услуги по уходу за вашими домашними любимцами. Тикер компании WOOF можно смело назвать исключительно маркетинговым ходом поскольку слово "woof" в переводе с английского языка означает "гав".

Компания Kuke Music Holding

15 января 2021 Kuke планирует привлечь на бирже NYSE 55 миллионов долларов при рыночной капитализации в 339 миллионов долларов. Торговаться компания будет под тикером KUKE. Ценовой диапазон размещения акций будет колебаться от 10 до 12 долларов за единицу. Однако, стоит также заметить, что квартальный рост продаж был довольно скачкообразным, а выручка компании снизилась как в 2019 финансовом году, так и за 9 месяцев 2020 года.

Что известно про Kuke Music Holding

Kuke Music Holding – это китайская холдинговая компания, которая через свои дочерние компании оказывает услуги по лицензированию классической музыки, подписки и образовательные услуги. Компания обслуживает пользователей в Китае. Kuke в 2019 году стала второй по величине крупнейшей компанией Поднебесной, которая предоставляет своим пользователям услуги подписки на классическую музыку.

Компания Driven Brands

15 января 2021 года Driven Brands планирует разместить свои акции на бирже NASDAQ. Цена на IPO компании будет колебаться от 17 до 20 долларов за единицу. Акции Driven Brands будут размещены на бирже под тикером DRVN. Несмотря на то, что компания будет достаточно прибыльной при сильном росте, доля заемных средств после IPO будет высокой.