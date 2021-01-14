После того как Илон Макс, успешно запустил электромобиль Tesla не только мировые автомобильные компании (Toyota, BMW, Daimler, Opel, Porsche, Hyundai, Volkswagen, General Motors), но и другие техно гиганты такие как: Sony, Apple, решили последовать его примеру и запустили процесс переориентации своего производства.

Автомобильная стартап-компания Tesla к 2022 году планирует выйти на максимальную мощность производства на своих заводах в Калифорнии, Шанхае и Берлине, но и другие мировые гиганты решили не отставать. Чего ожидать вскоре ценителям электромобилей от мирового автопрома и в какие компании следует инвестировать, рассказали аналитики "Фридом Финанс".

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Почему Китай лидирует в мировой гонке электромобилей

Ожесточенные противостояния на мировом рынке электромобилей происходят именно в Поднебесной. Так, в 2019 году с 7,2 миллиона электромобилей 47% было произведено именно в Китае.

Власти Китая способствуют развитию сферы выработки электромобилей. Именно поэтому в декабре 2020 года власти КНР продолжили программу субсидирования сферы. К 2025 году Поднебесная планирует перевести 20% автопрома страны на экологически чистые двигатели, пока цифра достигает лишь 5%, что составляет 2 миллиона единиц. По предварительной оценке S & P Platts считают, что к 2025 году 20%, от общего объема продаж новых автомобилей в Китае, придется именно на электромобили.

Такие китайские производители машин, как Volvo и Geely решили создать электромобиль вместе с интернет-магазином Baidu. В связи с коллаборацией компаний и партнерством акции интернет-магазина Baidu взлетели на 15,57%. Стоит заметить, что это максимальная отметка для компании за последние два с половиной года.

Однако, несмотря на стратегическое и выгодное партнерство компании, Baidu и Geely все же столкнулись с высокой конкуренцией на рынке электромобилей. Ими стала компания Tesla, которая открыла фабрику в 2020 году в Китае, а также совместное предприятие гиганта КНР Alibaba и автомобилестроительной компании Geely.

Успех Tesla

Главным в экспансии электрокаров на мировом рынке является то, что в эту идею искренне верят как инвесторы, так и рядовые граждане. Тогда как Tesla можно смело назвать первопроходцем в сфере производства электромобилей. За прошлый год компания Tesla произвела около 150 000 единиц электромобилей на рынке КНР, а это столько же, сколько произвели китайские автомобильные компании, что работают в той самой отрасли.

Модель Y от компании Tesla в Китае будет стоить на 10% меньше стоимости таких премиальных марок, как: Mercedes, BMW, Audi, собираемые непосредственно в самом Китае. Так, ценители бренда Tesla самый дорогой электрокар Y смогут приобрести за 52,4 тысячи долларов. Таким образом, компания установила цену за свою самую дорогую машину ниже чем стоят бензиновые машины похожего класса и комплектации.

Акции компании Tesla уже достигали отметки в 880 долларов за единицу и вообще, показывают довольно бурный рост в последнее время.

Летающий автомобиль Cadillac

Автопроизводитель General Motors, торгует акциями на бирже NYSE под тикером GM представили ценителям электрокаров концепт беспилотного автомобиля, что взлетает и приземляется вертикально. Свою новинку компания назвала Cadillac. Руководитель General Motors описал такую концепцию электромобиля, как переосмысление будущего личного транспорта.

Характеристики летающего беспилотного автомобиля Cadillac

скорость 88 километров в час;

полностью автономный и электрический;

мощность двигателя 90 километров в час.

Также, стоит добавить, что General Motors начали масштабную кампанию, чтобы привлечь внимание мирового автопроизводителя к электрификации транспортных средств. В ее рамках компания даже изменила свой логотип.

Акции компании General Motors после презентации летающего автомобиля выросли на 6,24%

Проведение структурных преобразований в отрасли – удачное время для просмотра своей инвестиционной стратегии, поскольку в условиях вызова (а электродвигатели – самый мощный вызов традиционным автомобильным производителям за всю историю) капитал будет перераспределяться в пользу тех компаний, которые дали достойный ответ, что в будущем приведет к росту стоимости их акций, отмечают аналитики "Фридом Финанс".

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Какие еще мировые компании нацелены на переориентацию производства