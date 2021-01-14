Успех Tesla и сенсации: как электромобили вытесняют мировой автопром
После того как Илон Макс, успешно запустил электромобиль Tesla не только мировые автомобильные компании (Toyota, BMW, Daimler, Opel, Porsche, Hyundai, Volkswagen, General Motors), но и другие техно гиганты такие как: Sony, Apple, решили последовать его примеру и запустили процесс переориентации своего производства.
Автомобильная стартап-компания Tesla к 2022 году планирует выйти на максимальную мощность производства на своих заводах в Калифорнии, Шанхае и Берлине, но и другие мировые гиганты решили не отставать. Чего ожидать вскоре ценителям электромобилей от мирового автопрома и в какие компании следует инвестировать, рассказали аналитики "Фридом Финанс".
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Почему Китай лидирует в мировой гонке электромобилей
Ожесточенные противостояния на мировом рынке электромобилей происходят именно в Поднебесной. Так, в 2019 году с 7,2 миллиона электромобилей 47% было произведено именно в Китае.
Такие китайские производители машин, как Volvo и Geely решили создать электромобиль вместе с интернет-магазином Baidu. В связи с коллаборацией компаний и партнерством акции интернет-магазина Baidu взлетели на 15,57%. Стоит заметить, что это максимальная отметка для компании за последние два с половиной года.
Однако, несмотря на стратегическое и выгодное партнерство компании, Baidu и Geely все же столкнулись с высокой конкуренцией на рынке электромобилей. Ими стала компания Tesla, которая открыла фабрику в 2020 году в Китае, а также совместное предприятие гиганта КНР Alibaba и автомобилестроительной компании Geely.
Успех Tesla
Главным в экспансии электрокаров на мировом рынке является то, что в эту идею искренне верят как инвесторы, так и рядовые граждане. Тогда как Tesla можно смело назвать первопроходцем в сфере производства электромобилей. За прошлый год компания Tesla произвела около 150 000 единиц электромобилей на рынке КНР, а это столько же, сколько произвели китайские автомобильные компании, что работают в той самой отрасли.
Модель Y от компании Tesla в Китае будет стоить на 10% меньше стоимости таких премиальных марок, как: Mercedes, BMW, Audi, собираемые непосредственно в самом Китае. Так, ценители бренда Tesla самый дорогой электрокар Y смогут приобрести за 52,4 тысячи долларов. Таким образом, компания установила цену за свою самую дорогую машину ниже чем стоят бензиновые машины похожего класса и комплектации.
Летающий автомобиль Cadillac
Автопроизводитель General Motors, торгует акциями на бирже NYSE под тикером GM представили ценителям электрокаров концепт беспилотного автомобиля, что взлетает и приземляется вертикально. Свою новинку компания назвала Cadillac. Руководитель General Motors описал такую концепцию электромобиля, как переосмысление будущего личного транспорта.
Характеристики летающего беспилотного автомобиля Cadillac
- скорость 88 километров в час;
- полностью автономный и электрический;
- мощность двигателя 90 километров в час.
Также, стоит добавить, что General Motors начали масштабную кампанию, чтобы привлечь внимание мирового автопроизводителя к электрификации транспортных средств. В ее рамках компания даже изменила свой логотип.
Проведение структурных преобразований в отрасли – удачное время для просмотра своей инвестиционной стратегии, поскольку в условиях вызова (а электродвигатели – самый мощный вызов традиционным автомобильным производителям за всю историю) капитал будет перераспределяться в пользу тех компаний, которые дали достойный ответ, что в будущем приведет к росту стоимости их акций, отмечают аналитики "Фридом Финанс".
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Какие еще мировые компании нацелены на переориентацию производства
- Транснациональная компания Sony, которая занимается выпуском бытовой и профессиональной электротехники в другой высокотехнологичной продукции, начала тестировать свой первый автомобиль, и это - электрокар. Его система управления имеет функцию распознавания лица водителя, а также поддерживает управление голосом и жестами.
- Южнокорейская автомобильно строительная компания Hyundai Motor и американская технологическая компания Apple, что разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы, готовят соглашение о совместном производстве электромобиля на территории США. Тестирование «бета-версии» Apple Car начнется в 2022 году.
- Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group решил инвестировать 74 млрд евро в разработку сразу 70 новых моделей электрокаров.
- В минувшие выходные новый электромобиль представила китайская компания NIO Inc, торгующий акциями на бирже NYSE под тикером NIO. Семейный седан ET7 имеет вместительную батарею в 150 киловатт в час, что обеспечивает запас хода почти 1000 км на одной зарядке – больше, чем у любого серийного конкурента в настоящее время. Кроме того, машина оснащена автопилотом с сенсорами, интегрированными в кузов. В машине использован пластик растительного происхождения, может перерабатываться, а также функции дружественный интерфейс, например, автоматическое открытие дверей при приближении хозяина.
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