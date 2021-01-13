Американский автомобильный концерн General Motors представил концепцию летающих машин и электрических грузовиков Cadillac. После этого акции группы компаний выросли почти на 7%.

В то же время на пике их стоимость поднималась до почти 49 долларов за одну акцию (т.е. выросли на 8,75%). А также General Motor объявил о создании нового бизнеса по выпуску електровантаживок, сообщает издание РБК.

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С презентации заметно, что летающий автомобиль Cadillac вмещает одного пассажира. Он должен взлетать и приземляться вертикально.



Так выглядит летающий автомобиль Cadillac / Фото CES

В General Motor добавили, что Cadillac также разрабатывает люксовый двухместный автомобиль, который будет работать на аккумуляторе.



Двухместный летающий автомобиль / Фото CES

Глава отдела дизайна General Motors Майкл Симко рассказал, что в шаттлах Cadillac будут расположены биометрические сенсоры, которые будут считывать жизненные показатели пассажиров, чтобы регулировать температуру, свет, шум и запахи.

Презентация концепта летательных машин General Motor:



Кроме того, концерн General Motors объявил о запуске нового бизнеса – BrightDrop, который станет производить электрокары, программное обеспечение и предоставлять услуги по улучшению логистики. В начале он будет обслуживать клиентов только в США и Канаде.

BrightDrop планирует выпускать електрогрузовики EV600. Их первым покупателем будет компания FedEx Express, которая получит автомобили до конца 2021 года. EV600 может стать доступным большему количеству клиентов с начала 2022 года.



Електрогрузовик / Фото CES

Кроме этого, компания будет производить электрические поддоны EP1 для перемещения посылок и грузов на короткие расстояния.