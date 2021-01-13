Американський автомобільний концерн General Motors представив концепцію літаючих машин і електричних вантажівок Cadillac. Після цього акції групи компаній зросли майже на 7%.

Водночас на піку їх вартість піднімалася до майже 49 доларів за одну акцію (тобто зросли на 8,75%). А також General Motor оголосив про створення нового бізнесу з випуску електровантажівок, повідомляє видання РБК.

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З презентації помітно, що літаючий автомобіль Cadillac вміщує одного пасажира. Він повинен злітати і приземлятися вертикально.



Так виглядає літаючий автомобіль Cadillac / Фото CES

У General Motor додали, що Cadillac також розробляє люксовий двомісний автомобіль, який буде працювати на акумуляторі.



Двомісний літаючий автомобіль / Фото CES

Голова відділу дизайну General Motors Майкл Симко розповів, що в шаттлах Cadillac будуть розташовані біометричні сенсори, які зчитуватимуть життєві показники пасажирів, щоб регулювати температуру, світло, шум і запахи.

Презентація концепту літальних машин General Motor:



Окрім того, концерн General Motors оголосив про запуск нового бізнесу – BrightDrop, який стане виробляти електрокари, програмне забезпечення та надавати послуги по поліпшенню логістики. На початку він буде обслуговувати клієнтів тільки в США і Канаді.

BrightDrop планує випускати електровантажівки EV600. Їх першим покупцем буде компанія FedEx Express, яка отримає автомобілі до кінця 2021 року. EV600 може стати доступним більшій кількості клієнтів з початку 2022 року.



Електровантажівка / Фото CES

Крім цього, компанія буде виробляти електричні піддони EP1 для переміщення посилок і вантажів на короткі відстані.