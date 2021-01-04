Міністр автомобільного транспорту і доріг Індії Нітін Гадкарі підтвердив, що американська компанія Tesla виходить на індійський ринок. І хоча зараз говорять лише про продаж електромобілів, автовиробник розглядає там нове виробництво.

Поставки електричних автомобілів Tesla до Індії варто очікувати вже в першій половині 2021 року, повідомляє HighTech Plus.

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Додамо, що Tesla не перший рік планує вийти на індійський ринок. Згідно з серією постів у твіттері гендиректора компанії Ілона Маска, автовиробник міг запустити поставку електромобілів на новий ринок ще три роки тому, але зіткнувся з перешкодою – урядовими обмеженнями. Якими саме, Маск тоді не уточнив.

Голова Tesla натякнув на появу електромобілів в Індії ще два місяці тому, а тепер інформація підтвердилася офіційно.

Всі подробиці про постачання Tesla наразі не розкривають, але, ймовірно, Tesla почне з поставок найбільш доступного і популярного електромобіля – Model 3 за ціною в 74 700 доларів.

Компанія буде імпортувати Model 3 у вигляді повністю зібраного блоку, а активація авто займе не більше 15 хвилин. Як і на інших ринках, Tesla не призначатиме певних дилерів, а буде продавати автомобілі безпосередньо.

Міністр транспорту запевнив, що в Індії вже активно використовуються електромобілі, а багато індійських компаній працюють над оригінальними моделями. За його словами, нові електромобілі можуть бути доступнішими і технічно не менш просунутими, ніж Tesla.

Індія збирається стати центром виробництва автомобілів номер 1 протягом п'яти років,

– підсумував Гадкарі.

Які автовиробники присутні в Індії? В країні вже працює Hyundai, Maruti Suzuki, а також місцева Tata Motors. Більше того, за останні два роки вищеперелічені компанії з Mercedes запустили продаж нових автомобілів з електричними двигунами (популярні Mercedes EQC і Tata Nexon EV).