В Індії не продають електромобілі Tesla, проте це не заважає індійським інвесторам активно купувати акції компанії Ілона Маска. Ймовірно, Tesla створить там виробництво у наступному році.

Індійські інвестори почали більше купувати американські акції, оскільки американський фондовий ринок відновився швидше, ніж ринки Індії та інших країн після кризи через пандемію коронавірусу, повідомляє видання Economic Times.

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Індійська брокерська компанія Vested Finance заявила, що на її рахунках у листопаді було акцій Tesla на суму 2,5 мільйона доларів (хоча ще на кінець березня цього року сума була – 76 000 доларів).

Деякі інвестори щойно створили рахунки, щоб мати можливість інвестувати в Tesla. Ми ніколи не могли уявити, що компанія, яка навіть не присутня в Індії, буде найпопулярнішою тут,

– заявив генеральний директор Vested Вірам Шах.

Шаленість навколо акцій почала зростати, коли генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про наближення запуску виробництва в Індії. Так, у жовтні Маск написав у своєму твіттері, що виробник електричних автомобілів пройде в Індію, напевно, в наступному році. Плани Тесла про це з’явилися тоді, коли Індія вирішила просувати використання електромобілів.

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Цікаво, що 33-річний Гаурав Джунджунвалала раніше навіть заплатив 1000 доларів за бронювання, щоб придбати електричний седан Tesla 3, коли воно запуститься в Індії. І хоча він довго чекав, але вже у травні чоловік інвестував 100 000 доларів в акції Tesla і купив 30 акцій через тиждень.

Мені просто подобається те, як думає Ілон Маск. Він намагається зробити світ кращим,

– додав він.

Інша брокерська фірма Stockal заявила, що холдинги клієнтів Tesla за цей період зросли вчетверо і склали 10 мільйонів доларів. За той час акції Tesla зросли приблизно на 450%.