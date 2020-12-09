Инвесторы в Индии покупают акции Tesla несмотря на то, что там не продают автомобили компании
В Индии не продают электромобили Tesla, однако это не мешает индийским инвесторам активно покупать акции компании Илона Маска. Вероятно, Tesla создаст там производство в следующем году.
Индийские инвесторы стали больше покупать американские акции, поскольку американский фондовый рынок восстановился быстрее, чем рынки Индии и других стран после кризиса из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Economic Times.
Интересно Как "генерал на передовой": Маск переедет из Калифорнии в Техас
Индийская брокерская компания Vested Finance заявила, что на ее счетах в ноябре было акций Tesla на сумму 2,5 миллиона долларов (хотя еще в конце марта этого года сумма была – 76 000 долларов).
Некоторые инвесторы только создали счета, чтобы иметь возможность инвестировать в Tesla. Мы никогда не могли представить, что компания, которая даже не присутствует в Индии, будет самой популярной здесь,
– заявил генеральный директор Vested верами Шах.
Безумство вокруг акций начала расти, когда генеральный директор Tesla Маск заявил о приближении запуска производства в Индии. Так, в октябре Маск написал в своем твиттере, что производитель электрических автомобилей пройдет в Индию, наверное, в следующем году. Планы Тесла об этом появились тогда, когда Индия решила продвигать использование электромобилей.
К теме Tesla снова продает свои акции на 5 миллиардов долларов: что известно о планах компании Илона Маска
Интересно, что 33-летний Гаурав Джунджунвалала раньше даже заплатил 1000 долларов за бронирование, чтобы приобрести электрический седан Tesla 3, когда оно запустится в Индии. И хотя он долго ждал, но уже в мае человек инвестировал 100 000 долларов в акции Tesla и купил 30 акций через неделю.
Мне просто нравится то, как полагает Маск. Он пытается сделать мир лучше,
– добавил он.
Другая брокерская фирма Stockal заявила, что холдинги клиентов Tesla за этот период выросли вчетверо и составили 10 миллионов долларов. За то время акции Tesla выросли примерно на 450%.
Поделиться новостью
-
Инвесторы в Индии покупают акции Tesla несмотря на то, что там не продают автомобили компании9 декабря , 19:47
-
Каким будет конец 2020 года для рынка акций по версии ведущих финансистов4 декабря , 09:07
-
Xiaomi наступает: как китайский бренд вытеснил Apple из тройки лидеров рынка смартфонов4 декабря , 16:54