Министр автомобильного транспорта и дорог Индии Нитин Гадкари подтвердил, что американская компания Tesla выходит на индийский рынок. И хотя сейчас говорят только о продаже электромобилей, автопроизводитель рассматривает там новое производство.

Поставки электрических автомобилей Tesla в Индию стоит ожидать уже в первой половине 2021 года, сообщает HighTech Plus.

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Добавим, что Tesla не первый год планирует выйти на индийский рынок. Согласно серии постов в твиттере гендиректора Илона Маска, автопроизводитель мог запустить поставку электромобилей на новый рынок еще три года назад, но столкнулся с препятствием – правительственными ограничениями. Детами Маск не уточнил.

Председатель Tesla намекнул на появление электромобилей в Индии еще два месяца назад, а теперь информация подтвердилась официально.

Все подробности о поставках Tesla пока не раскрывают, но, вероятно, Tesla начнет с поставок наиболее доступного и популярного электромобиля – Model 3 по цене в 74 700 долларов.

Компания будет импортировать Model 3 в виде полностью собранного блока, а активация авто займет не более 15 минут. Как и на других рынках, Tesla не будет назначать определенных дилеров, а будет продавать автомобили напрямую.

Министр транспорта заверил, что в Индии уже активно используются электромобили, а многие индийские компании работают над оригинальными моделями. По его словам, новые электромобили могут быть доступными и технически менее продвинутыми, чем Tesla.

Индия собирается стать центром производства автомобилей номер 1 в течение пяти лет,

– подытожил Гадкари.

Которые автопроизводители находятся в Индии? В стране уже работает Hyundai, Maruti Suzuki, а также местная Tata Motors. Более того, за последние два года вышеперечисленные компании с Mercedes запустили продажа новых автомобилей с электрическими двигателями (популярные Mercedes EQC и Tata Nexon EV).