Смартфони iPhone можуть стати мобільними платіжними терміналами. Apple викупила стартап, який здатен це зробити.

Apple Inc. придбала Mobeewave Inc. – стартап із технологією, яка може перетворити iPhone на мобільні платіжні термінали, – стверджують джерела Bloomberg.

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Для чого Apple стартап Mobeewave

Технологія Mobeewave дозволяє покупцям торкатися своєї кредитної картки чи смартфона на іншому телефоні для обробки платежу. Система працює з додатком і не потребує апаратного забезпечення, крім чіпа NFC, який мають iPhone з 2014 року.

У компанії заплатили близько 100 мільйонів доларів за стартап. У Mobeewave було десятки співробітників. Apple зберегла команду, яка продовжує працювати в Монреалі. Щоправда, Apple приховує деталі угоди.

Apple періодично купує менші технологічні компанії, і ми, як правило, не обговорюємо свою мету чи плани,

– сказав речник Apple.

Apple зазвичай купує стартапи, щоб перетворити їх технологію на особливості своєї продукції. Apple додала Apple Pay в iPhone в 2014 році, що дозволяє користувачам оплачувати товари, приклавши екран до термінала в магазині. Минулого року компанія запустила власну кредитну карту – Apple Card. Інтеграція Mobeewave могла б дозволити iPhone приймати платежі без додаткового обладнання.

Це поставить Apple в більш пряму конкуренцію з Square Inc., провідним постачальником платіжного обладнання та програмного забезпечення для смартфонів і планшетів.

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Інші угоди Apple

Угода буде однією з кількох для Apple цього року. Нещодавно компанія придбала програму погоди Dark Sky і телерадіокомпанію NextVR. Інші купівлі включають Voysis, Xnor.ai та Inductiv для поліпшення Siri та штучного інтелекту та Fleetsmith для управління пристроями підприємства.