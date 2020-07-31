Вперше за історію компанії: чому сповільнилося зростання Alphabet
Прибуток за другий квартал 2020 року склав 38,3 млрд доларів проти 41,1 млрд доларів в першому кварталі 2020 року і 38,9 млрд доларів у другому кварталі 2019 року.
Холдингова компанія Alphabet, що входить у Google, повідомила в офіційному звіті про перше падіння прибутку в історії холдингу. Пандемія вплинула на економічне зростання, а рекламодавці скоротили витрати.
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Фінансовий директор компанії Рут Порат заявила, що до кінця кварталу споживачі повернулися до більш "комерційних" пошукових запитів, а рекламодавці почали збільшувати свої витрати, передає CNBC.
Більше цифр:
- Чистий прибуток склав 6,959 млрд доларів.
- Виручка від реклами на YouTube досягла 3,81 млрд доларів.
- Виручка від хмарного бізнесу – 3,01 млрд доларів.
Важко передбачити, чи збережеться така тенденція, додала директорка.
Ми вважаємо передчасним оцінювати стійкість останніх тенденцій, враховуючи очевидну невизначеність глобальної макроекономіки, – сказала Порат.
Рада директорів компанії також схвалила викуп компанією акцій класу С на суму до 28 млрд доларів.
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