Прибуток за другий квартал 2020 року склав 38,3 млрд доларів проти 41,1 млрд доларів в першому кварталі 2020 року і 38,9 млрд доларів у другому кварталі 2019 року.

Холдингова компанія Alphabet, що входить у Google, повідомила в офіційному звіті про перше падіння прибутку в історії холдингу. Пандемія вплинула на економічне зростання, а рекламодавці скоротили витрати.

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Фінансовий директор компанії Рут Порат заявила, що до кінця кварталу споживачі повернулися до більш "комерційних" пошукових запитів, а рекламодавці почали збільшувати свої витрати, передає CNBC.

Більше цифр:

Чистий прибуток склав 6,959 млрд доларів.

Виручка від реклами на YouTube досягла 3,81 млрд доларів.

Виручка від хмарного бізнесу – 3,01 млрд доларів.

Важко передбачити, чи збережеться така тенденція, додала директорка.

Ми вважаємо передчасним оцінювати стійкість останніх тенденцій, враховуючи очевидну невизначеність глобальної макроекономіки, – сказала Порат.

Рада директорів компанії також схвалила викуп компанією акцій класу С на суму до 28 млрд доларів.

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Цікаво! Alphabet найняв близько 4000 нових співробітників, в результаті кількість штатних співробітників у другому кварталі склала 127 498 осіб.