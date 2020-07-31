Выручка за второй квартал 2020 года составила 38,3 млрд долларов против 41,1 млрд долларов в первом квартале 2020 года и 38,9 млрд долларов во втором квартале 2019 года.

Материнская компания Google Alphabet сообщила в официальном отчете о первом падении выручки в истории холдинга. Пандемия замедлила экономический рост, а рекламодатели сократили расходы.

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Финансовый директор компании Рут Порат заявила, что к концу квартала потребители вернулись к более "коммерческим" поисковым запросам, а рекламодатели начали увеличивать свои расходы, передает CNBC.

Больше цифр:

Чистая прибыль составила 6,959 млрд долларов.

Выручка от рекламы на YouTube достигла 3,81 млрд долларов.

Выручка от облачного бизнеса — 3,01 млрд долларов.

Однако трудно предсказать, сохранится ли такая тенденция, добавила она.

Мы считаем преждевременным оценивать устойчивость последних тенденций, учитывая очевидную неопределенность глобальной макроэкономики, — сказала Порат.

Совет директоров компании также одобрил выкуп компанией акций класса С на сумму до 28 млрд долларов.

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Интересно! Alphabet нанял около 4000 новых сотрудников, в результате количество штатных сотрудников во втором квартале составило 127 498 человек.