Мировые нефтегазовые компании начали фиксировать материальные потери, что связано с масштабным обвалом цен на нефть в марте-апреле на пике пандемии коронавируса.

Британско-нидерландская Royal Dutch Shell в первом полугодии 2020 потеряла 18,15 млрд евро, сообщает "Новое Время" с ссылкой на отчет предприятия. В то же время, прибыль компании за первые полгода составила 8,9 млрд долларов.

В результате ущерб на акцию Shell достиг 2,33 доллара, а прибыль только 0,37 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка британско-нидерландской нефтегазовой компании, включая и доходы от совместных предприятий, уменьшилась в 2,8 раза – до 32,5 млрд долларов.

Объемы добычи сырья Royal Dutch Shell тоже снизились. В частности, этот показатель опустился на 5,6% – до 3,38 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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Еще один нефтегигант теряет доходы

В течение первых полгода 2020-го французская нефтегазовая компания Total получила 8,33 миллиарда долларов чистого убытка. Прибыль предприятия в 2019 году составила 5,87 млрд долларов, говорится в отчете Total.

Выручка французской компании опустилась на 32% и составляет 69,6 млрд долларов, а ущерб на акцию составила 3,29 доллара против прибыли в 2,16 доллара годом ранее.

Ситуация на рынке нефти

В начале марта 2020 года цены на нефть эталонных марок упали более чем на 30% (с 45 до 30 долларов за баррель). Это произошло после разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начала ценовой войны РФ и Саудовской Аравии.

(с 45 до 30 долларов за баррель). Это произошло после разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начала ценовой войны РФ и Саудовской Аравии. 20 апреля фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской бирже опустились до отрицательных значений. Однако в мае Россия и страны ОПЕК договорились сократить объемы добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки. Однако с августа и до конца 2020 года страны ОПЕК+ будут добывать уже на 7,7 млн баррелей нефти меньше.

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