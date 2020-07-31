Как обвал цен на нефть повлиял на доходы крупнейших игроков индустрии: актуальные данные
Мировые нефтегазовые компании начали фиксировать материальные потери, что связано с масштабным обвалом цен на нефть в марте-апреле на пике пандемии коронавируса.
Британско-нидерландская Royal Dutch Shell в первом полугодии 2020 потеряла 18,15 млрд евро, сообщает "Новое Время" с ссылкой на отчет предприятия. В то же время, прибыль компании за первые полгода составила 8,9 млрд долларов.
В результате ущерб на акцию Shell достиг 2,33 доллара, а прибыль только 0,37 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка британско-нидерландской нефтегазовой компании, включая и доходы от совместных предприятий, уменьшилась в 2,8 раза – до 32,5 млрд долларов.
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Еще один нефтегигант теряет доходы
В течение первых полгода 2020-го французская нефтегазовая компания Total получила 8,33 миллиарда долларов чистого убытка. Прибыль предприятия в 2019 году составила 5,87 млрд долларов, говорится в отчете Total.
Выручка французской компании опустилась на 32% и составляет 69,6 млрд долларов, а ущерб на акцию составила 3,29 доллара против прибыли в 2,16 доллара годом ранее.
Ситуация на рынке нефти
- В начале марта 2020 года цены на нефть эталонных марок упали более чем на 30% (с 45 до 30 долларов за баррель). Это произошло после разрыва соглашения ОПЕК с Россией и начала ценовой войны РФ и Саудовской Аравии.
- 20 апреля фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской бирже опустились до отрицательных значений. Однако в мае Россия и страны ОПЕК договорились сократить объемы добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки. Однако с августа и до конца 2020 года страны ОПЕК+ будут добывать уже на 7,7 млн баррелей нефти меньше.
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Нефтегазовые компании мира: что о них известноRoyal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов в более 70 странах, занимает 21 место в рейтинге компаний Forbes Global 2000 (рыночная стоимость 126,5 млрд долларов).
Total – это второй по величине игрок на глобальном рынке среди частных компаний, ведет бизнес в более чем 130 странах мира, занимает 29 место в Forbes Global 2000 (рыночная стоимость 93,1 млрд долларов).
Самая большая по капитализации нефтегазовая компания ExxonMobil (тринадцатое место в Forbes Global 2000, 196,6 млрд долларов капитализации) пока не опубликовала отчетность за первое полугодие 2020 года. В первом квартале ее убытки составили 2,9 млрд долларов.
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