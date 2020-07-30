Акции Eastman Kodak Co. (тикер KODK) выросли почти в четыре раза в начале торгов во вторник, 28 июля 2020 года, достигнув многолетних максимумов. Это произошло после сообщения о том, что компания договорилась о государственном кредитовании в объеме 765 млн долларов для помощи в производстве препаратов для лечения различных заболеваний.

Вчера, 29 июля 2020 года, акции Eastman Kodak взлетели до уровня в 60 долларов с 7,94 доллара, то есть на 655,66% и закрывали торги на уровне 33,20 доллара (рост на 318,14%). Почему в последнее время столько внимания приковано к деятельности этой компании и о последних новостях, связанных с ней – читайте объяснение Степана Джуса, аналитика "Фридом Финанс Украина" на Инвестиции24.

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Новый этап в деятельности Kodak

По данным Wall Street Journal, кредит предоставлен государственным учреждением U.S. International Development Finance Corp. Он предназначен для выпуска активных фармацевтических ингредиентов, применяемых в производстве непатентованных лекарств, по сообщению американского издания. Всемирно известный производитель фототехники был выбран для производства лекарственных препаратов из-за своей эффективной производственной мощности.

По словам президента США Дональда Трампа, федеральное правительство заключило соглашение с Eastman Kodak о производстве ингредиентов, используемых в генерических препаратах для борьбы с COVID-19. Кредит - первый в своем роде.

Трамп также заявил, что соглашение с Eastman Kodak поможет вернуть рабочие места и "сделает Америку ведущим мировым производителем и поставщиком медицинских продуктов".

Kodak заявила во вторник, что будет производить фармацевтические ингредиенты, которые Управление по контролю за продуктами питания и лекарственных средств определило как важнейшие, однако во всей стране существует хронический дефицит таких компонентов. Ведущий производитель фототехники заявил, что расширит свои нынешние заводы в Сент-Поле (штат Миннесота) и Рочестере (штат Нью-Йорк), и создаст новое отделение Kodak Pharmaceuticals.

Кое-кто на рынке заметил, что перед этим событием некоторые инсайдеры закупили акции и заработали на этой сделке миллионы и миллиарды долларов. Short squeeze был эпическим. Не исключаем мысли, что возможны разбирательства (в том числе и судебные) этого кейса в SEC (Комиссии по ценным бумагам США) по инсайдерской торговли,

– отметил Степан Джус.

Kodak – что нужно знать о компании? Ее история начинается с 1879 года. Компания была лидером на рынке до 1976 года (до запуска в продажу цифровых фотоаппаратов). В 2004 году акции Kodak были исключены из индекса Dow Jones Industrial Averagе, а в 2012 году компания объявила о банкротстве и продала крупным игрокам свои патенты. Только в 2013 году предприятие смогло возобновить свою деятельность. В 2020 году Kodak перепрофилирует свое производство на фармацевтические препараты и разработки на хайпе биотеха и коронавируса.

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Акции Kodak: чего следует ожидать аналитикам

По словам Степана Джуса, вскоре рынок может ощутить значительные колебания в цене, так называемую волатильность ценных бумаг Kodak.

Компания может стать “серой лошадкой” на рынке фармацевтики, поскольку кредит предоставлен, производство запустится, но те, кто уже заработал на этой сделке будут закрывать свои прибыльные позиции и цена может опуститься, поскольку показатель EPS на уровне -4,85 доллара в ближайшее время не изменится,

– утверждает эксперт "Фридом Финанс Украина".

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Следует понимать и то, что Kodak берет государственный заем для создания бизнеса по лекарственным препаратам, который нужно будет возвращать, а долг убыточной пока компании Eastman Kodak Co. (KODK) (показатель EBITDA равен минус 8 миллионам долларов) увеличился с 45 миллионов долларов еще на 765 миллионов долларов.



Динамика цены акций Kodak / График "Фридом Финанс Украина"

Возможно, это новый шаг фирмы в изменении бизнес-парадигмы, вновь перевернет рынок и сделает компанию лидером? Пока неизвестно. Однако такой разрыв цен и переоценка акций – могут сыграть против компании. Ведь вырасти всего за три дня так, чтобы перекрыть падение в течение последних шести лет, с 2014 по 2020 годы – такого в Kodak не было никогда.

Кроме того, по информации CNBC, Kodak не первый заниматься лекарствами. В 1990-х годах компания выпускала безрецептурные препараты, такие как аспирин. Затем, в 1994 году, она продала этот бизнес SmithKline Beecham.