Акції Eastman Kodak Co. (тікер KODK) зросли майже в чотири рази на початку торгів у вівторок, 28 липня 2020 року, досягнувши багаторічних максимумів. Це сталося після повідомлення про те, що компанія домовилася про державне кредитування в обсязі 765 мільйонів доларів для допомоги у виробництві препаратів для лікування різних захворювань.

Учора, 29 липня 2020 року, акції Eastman Kodak злетіли до рівня у 60 доларів із 7,94 долара, тобто на 655,66% і закривали торги на рівні 33,20 долара (ріст на 318,14%). Чому останнім часом стільки уваги прикуто до діяльності цієї компанії та про останні новини, пов‎'язані з нею – читайте пояснення Степана Джуса, аналітика "Фрідом Фінанс Україна" на Інвестиції24.

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Новий етап у діяльності Kodak

За даними Wall Street Journal, кредит надано державною установою U.S. International Development Finance Corp. Він призначений для випуску активних фармацевтичних інгредієнтів, що застосовуються у виробництві непатентованих ліків, за повідомленням американського видання. Всесвітньо відомий виробник фототехніки був обраний для виробництва лікарських препаратів через свою ефективну виробничу потужність.

За словами президента США Дональда Трампа, федеральний уряд уклав угоду з Eastman Kodak про виробництво інгредієнтів, що використовуються в генеричних препаратах для боротьби з COVID-19. Кредит – перший у своєму роді.

Трамп наголосив, що угода з Eastman Kodak допоможе повернути робочі місця та "зробить Америку провідним світовим виробником та постачальником медичних продуктів".

Kodak заявила у вівторок, що вироблятиме фармацевтичні інгредієнти, які Управління з контролю за продуктами харчування та лікарських засобів визначило як найважливіші, однак у всій країні існує хронічний дефіцит таких компонентів. Провідний виробник фототехніки заявив, що розширить свої нинішні заводи у Сент-Полі (штат Міннесота) та Рочестері ( штат Нью-Йорк), і створить нове відділення Kodak Pharmaceuticals.

Дехто на ринку помітив, що перед цією подією деякі інсайдери закупили акції і заробили на цій угоді мільйони і мільярди доларів. Short squeeze був епічним. Не відкидаємо думки, що можливі розгляди (в тому числі й судові) цього кейсу в SEC (Комісії з цінних паперів США) щодо інсайдерськоїх торгівлі,

– зазначив Степан Джус.

Kodak – що потрібно знати про компанію? Її історія починається з 1879 року. Компанія була лідером на ринку до 1976 року (до запуску в продажу цифрових фотоапаратів). У 2004 році акції Kodak були виключені з індексу Dow Jones Industrial Averagе, а у 2012 році компанія оголосила про банкрутство і продала великим гравцям свої патенти. Тільки у 2013 році підприємство змогло відновити свою діяльність. У 2020 році Kodak перепрофільовує своє виробництво на фармацевтичні препарати та розробки на хайпі біотеху та коронавірусу.

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Акції Kodak: чого слід чекати аналітикам

За словами Степана Джуса, незабаром ринок може відчути значні коливання в ціні, так звану волатильність цінних паперів Kodak.

Компанія може стати “сірою конячкою” на ринку фармацевтики, оскільки кредит наданий, виробництво запуститься, але ті, хто вже заробив на цій угоді будуть закривати свої прибуткові позиції і ціна може опуститися, оскільки показник EPS на рівні -4,85 долара найближчим часом не зміниться,

– стверджує експерт "Фрідом Фінанс Україна".

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Варто розуміти й те, що Kodak бере державну позику для створення бізнесу з лікарських препаратів, яку потрібно буде повертати, а борг збиткової наразі компанії Eastman Kodak Co. (KODK) (показник EBITDA дорівнює мінус 8 мільйонам доларів) збільшився з 45 мільйонів доларів ще на 765 мільйонів доларів.



Динаміка ціни акцій Kodak / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Можливо, це новий крок фірми у зміні бізнес-парадигми, який знову переверне ринок і зробить компанію лідером? Поки невідомо. Однак такий розрив цін і переоцінка акцій – можуть зіграти проти компанії. Адже зрости всього за три дні так, щоб перекрити падіння впродовж останніх шести років, з 2014 року по 2020 рік– такого у Kodak не було ніколи.