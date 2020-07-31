Як обвал цін на нафту вплинув на доходи найбільших гравців індустрії: актуальні дані
Світові нафтогазові компанії почали фіксувати матеріальні втрати, що пов’язано з масштабним обвалом цін на нафту в березні-квітні на піку пандемії коронавірусу.
Британсько-нідерландська Royal Dutch Shell у першому півріччі 2020 року втратила 18,15 мільярда євро, повідомляє "Новое Время" із покликанням на звіт підприємства. Водночас, прибуток компанії за перші пів року становив 8,9 мільярда доларів.
У результаті збиток на акцію Shell досягнув 2,33 долара, а прибуток лише 0,37 долара за аналогічний період минулого року. Виручка британсько-нідерландської нафтогазової компанії, яка включає і доходи від спільних підприємств, зменшилася у 2,8 рази – до 32,5 мільярда доларів.
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Ще один нафтогігант втрачає доходи
Упродовж перших пів року 2020-го французька нафтогазова компанія Total зазнала 8,33 мільярда доларів чистого збитку. Прибуток підприємства у 2019 році становив 5,87 мільярда доларів, говориться у звіті Total.
Виручка французької компанії опустилася на 32% і становить 69,6 мільярда доларів, а збиток на акцію склав 3,29 долара проти прибутку в 2,16 долара роком раніше.
Ситуація на ринку нафти
- На початку березня 2020 року ціни на нафту еталонних марок впали на понад 30% (з 45 до 30 доларів за барель). Це сталося після розриву угоди ОПЕК з Росією і початку цінової війни РФ і Саудівської Аравії.
- 20 квітня ф’ючерси на американську нафту WTI на Нью-Йоркській біржі опустилися до від’ємних значень. Однак у травні Росія і країни ОПЕК домовилися скоротити обсяги видобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу. Однак з серпня і до кінця 2020 року країни ОПЕК+ видобуватимуть вже на 7,7 мільйона барелів нафти менше.
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Нафтогазові компанії світу: що про них відомоRoyal Dutch Shell займається видобутком і переробкою вуглеводнів у понад 70 країнах, займає 21 місце в рейтингу компаній Forbes Global 2000 (ринкова вартість 126,5 мільярда доларів).
Total – це другий за величиною гравець на глобальному ринку з-поміж приватних компаній, веде бізнес у понад 130 країнах світу, займає 29 місце в Forbes Global 2000 (ринкова вартість 93,1 мільярда доларів).
Найбільша за капіталізацією нафтогазова компанія ExxonMobil (13-е місце в Forbes Global 2000, 196,6 мільярдів доларів капіталізації) поки не публікувала звітність за перше півріччя 2020 року. У першому кварталі її збитки становили 2,9 мільярда доларів.
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